امام جمعه تکاب گفت: مردم ایران با تقدیم عزیزان خود و با ایستادگی و مقاومت در برابر دشمنان آمال و آرزوی دشمنان را به یأس بدل ساختند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت الاسلام مصطفی کوهی امام جمعه تکاب گفت: مقاومت و ایستادگی مردم ایران اثبات کننده حقیقت بزرگی به دشمنان بود

امام جمعه تکاب افزود: ملت با ایستادگی و ایثارش ثابت کرد که تمامیت ارضی کشور قابل معامله نیست و تا پای جان از آن حفاظت خواهند کرد.

وی گفت: آرزوی تبدیل کشورمان به پایگاه دشمن خیالی واهی و آرزویی دست نایافتنی برای دشمنان شد

امام جمعه تکاب افزود: ملت فهیم و ولایت مدار ما با پیروی از رهبری و بذل جان قهرمانانه از کشورشان حراست و پاسداری کردند و دشمنان را پشیمان کردند.

وی گفت: آسفالت و بهسازی روستا‌های دورافتاده شهرستان نشان از توجه دولت به رونق و عمران مناطق روستایی است.

امام جمعه تکاب افزود: توسعه و عمران روستایی ضامن امنیت غذایی مردم و رونق اقتصادی روستا‌ها را در پی داشته و موجب رونق تولید خواهد شد.