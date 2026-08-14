به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،ارسلان صالحی گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۱۷۵ هزار تن گوجه‌فرنگی از مزارع اقلید برداشت و روانه بازارهای مصرف شود.

او افزود: در مزارع گوجه‌فرنگی شهرستان اقلید از ارقام مختلف متناسب با شرایط اقلیمی و نیاز بازار استفاده شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به ارقام متین، بریویو، ۸۳۲۰، بدرو، باسیما و سایر ارقام مورد استفاده کشاورزان اشاره کرد.

صالحی با بیان اینکه تمام مزارع گوجه‌فرنگی شهرستان اقلید به سیستم آبیاری نواری مجهز هستند، گفت: استفاده از آبیاری نواری نقش مهمی در مدیریت مصرف آب، افزایش بهره‌وری و تأمین نیاز آبی گیاه دارد و از برنامه‌های مهم بخش کشاورزی این شهرستان در مسیر استفاده بهینه از منابع آبی است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اقلید با اشاره به اهمیت فصل برداشت گوجه‌فرنگی در ایجاد اشتغال، بیان کرد: برداشت، حمل‌ونقل، درجه بندی، بسته‌بندی و عرضه این محصول در فصل برداشت، زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم تعداد قابل توجهی از نیروهای کار شهرستان را فراهم می‌کند و رونق اقتصادی قابل توجهی برای بهره‌برداران و فعالان بخش‌های مختلف مرتبط با تولید و عرضه محصول به همراه دارد.

او بیان کرد : بخشی از محصول تولیدی شهرستان اقلید قابلیت عرضه به بازارهای خارج از کشور را دارد و صادرات می‌تواند نقش مهمی در افزایش ارزش اقتصادی محصول و درآمد بهره‌برداران داشته باشد.

صالحی اضافه کرد : تولیدکنندگان و صادرکنندگان باید پیش از اقدام برای صادرات، نسبت به دریافت شناسه محصول و کد یکتا (QR Code) از مراجع مربوط اقدام کنند تا فرآیند صدور گواهی تأیید مبدأ و صادرات محصول مطابق ضوابط انجام شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اقلید بیان کرد: یکی از چالش‌های مهم زنجیره تولید گوجه‌فرنگی در شهرستان اقلید، نبود صنایع تبدیلی و فرآوری متناسب با حجم بالای تولید است و بخش قابل توجهی از محصول به صورت خام از این شهرستان خارج می‌شود و ایجاد واحدهای فرآوری و صنایع تبدیلی می‌تواند با کاهش ضایعات، ایجاد ارزش افزوده، توسعه اشتغال و افزایش درآمد کشاورزان، نقش مؤثری در تکمیل زنجیره ارزش این محصول داشته باشد.

او بیان کرد: با توجه به ظرفیت تولید بالای گوجه‌فرنگی در شهرستان اقلید، سرمایه‌گذاری در زمینه فرآوری محصول از جمله تولید رب، پوره، کنسانتره و سایر فرآورده‌های گوجه‌فرنگی، از ظرفیت‌های قابل توجه بخش کشاورزی اقلید محسوب می‌شود و می‌توان از ظرفیت صنایع تبدیلی و فرآوری شهرستان‌های همجوار نیز برای جذب و فرآوری بخشی از محصول تولیدی استفاده کرد.

صالحی در پایان با تأکید بر ضرورت توجه به بازار، فرآوری و صادرات در کنار افزایش تولید گفت: توسعه زنجیره ارزش گوجه‌فرنگی، ایجاد زیرساخت‌های فرآوری و تسهیل فرآیند صادرات می‌تواند زمینه‌ساز پایداری تولید، افزایش درآمد کشاورزان و رونق اقتصادی بخش کشاورزی این شهرستان باشد.