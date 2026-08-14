رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان از اختصاص ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر سهمیه جدید سوخت به بخش کشاورزی استان خبر داد.





به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان از اختصاص ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر سهمیه جدید سوخت به بخش کشاورزی استان خبر داد.



ابراهیم هزارجریبی گفت: این سهمیه در ادامه پیگیری‌ها برای تأمین نیاز کشاورزان و بهره‌برداران گلستان اختصاص یافته است.



وی افزود: پیش از این ۱۰ میلیون لیتر سهمیه جدید سوخت برای بخش کشاورزی استان تأمین شده بود که با تخصیص جدید، مجموع سهمیه‌های جدید تأمین‌شده به ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر رسیده است.



هزارجریبی با اشاره به ظرفیت بالای تولید کشاورزی گلستان افزود: تأمین سوخت یکی از مطالبات مهم تولیدکنندگان استان است و خوشبختانه پیگیری‌های انجام‌شده برای افزایش سهمیه، بار دیگر به نتیجه رسید.