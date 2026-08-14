تامین سوخت بخش کشاورزی استان گلستان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان از اختصاص ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر سهمیه جدید سوخت به بخش کشاورزی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان از اختصاص ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر سهمیه جدید سوخت به بخش کشاورزی استان خبر داد.
ابراهیم هزارجریبی گفت: این سهمیه در ادامه پیگیریها برای تأمین نیاز کشاورزان و بهرهبرداران گلستان اختصاص یافته است.
وی افزود: پیش از این ۱۰ میلیون لیتر سهمیه جدید سوخت برای بخش کشاورزی استان تأمین شده بود که با تخصیص جدید، مجموع سهمیههای جدید تأمینشده به ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر رسیده است.
هزارجریبی با اشاره به ظرفیت بالای تولید کشاورزی گلستان افزود: تأمین سوخت یکی از مطالبات مهم تولیدکنندگان استان است و خوشبختانه پیگیریهای انجامشده برای افزایش سهمیه، بار دیگر به نتیجه رسید.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان تأکید کرد: پیگیری برای تأمین نیاز بخش کشاورزی و پشتیبانی از استمرار تولید همچنان با جدیت ادامه خواهد داشت.