رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر مراغه از خرید ۱۰ دستگاه اتوبوس برای ناوگان درون شهری جهت جبران کمبود در این شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، ابراهیم خوش رفتار گفت:از ۱۰ دستگاه اتوبوس خریداری شده ۳ دستگاه راه اندازی شده و مابقی نیز پس از تحویل توسط کارخانه برای جابجایی مسافر راه اندازی خواهند شد.

وی اعتبار تخصیص یافته برای خرید این اتوبوس‌ها را ۱۲۰ میلیارد تومان اعلام کرد.

وی با بیان اینکه ناوگان موجود اتوبوسرانی مراغه عمری بیش از ۱۰ سال دارد اظهار کرد: هم اکنون ۱۹ دستگاه اتوبوس درون شهری در مراغه ۱۴ هزار نفر را جابجا می‌کنند.

رئیس کمسیون حمل و نقل شورای شهر مراغه با اشاره به جمعیت ۲۰۰ هزار نفری شهر مراغه افزود:با وجود فعالیت اتوبوس‌های موجود در سطح شهر تامین اتوبوس‌های جدید در اولویت مدیریت شهری و شهرداری است.