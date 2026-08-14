خرید ۱۰ دستگاه اتوبوس برای ناوگان درون شهری مراغه
رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر مراغه از خرید ۱۰ دستگاه اتوبوس برای ناوگان درون شهری جهت جبران کمبود در این شهر خبر داد.
وی اعتبار تخصیص یافته برای خرید این اتوبوسها را ۱۲۰ میلیارد تومان اعلام کرد.
وی با بیان اینکه ناوگان موجود اتوبوسرانی مراغه عمری بیش از ۱۰ سال دارد اظهار کرد: هم اکنون ۱۹ دستگاه اتوبوس درون شهری در مراغه ۱۴ هزار نفر را جابجا میکنند.
رئیس کمسیون حمل و نقل شورای شهر مراغه با اشاره به جمعیت ۲۰۰ هزار نفری شهر مراغه افزود:با وجود فعالیت اتوبوسهای موجود در سطح شهر تامین اتوبوسهای جدید در اولویت مدیریت شهری و شهرداری است.