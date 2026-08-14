بیست و پنجمین یادواره شهدای پایگاه مقاومت بسیج شهید محمد صفاخیل شهر گلسار باحضور خانواده شهدا و مسولین و اقشار ولایت مدار شهر گلسار در مسجد جامع این شهر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز :حسن کوه فلاح فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهید محمد صفاخیل و مسئول برگزاری یادواره شهدا گفت:این پایگاه، بیش از ۲۰ شهید، چندین جانباز و آزاده را در طول تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی تقدیم نظام کرده است. در دوران دفاع مقدس، رزمندگان این منطقه حماسه‌ها آفریدند و در جنگ تحمیلی سوم نیز سه شهید و دو جانباز دیگر، برگ زرین دیگری بر افتخارات این دیار افزودند. این یادواره‌ها با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و زنده نگه داشتن راه شهیدان، هر سال با برگزار می‌شود.

وی افزود:شهدا سرمایه‌های این نظام هستند و ما مدیون خون پاک آنها هستیم. این یادواره‌ها فقط یک مراسم بزرگداشت نیست؛ بلکه فرصتی است تا فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه زنده نگه داریم و به نسل‌های جوان منتقل کنیم.

کوه فلاح گفت:شهدای گلسار از هر قشر و سنی بودند؛ از نوجوان ۱۳ ساله تا پدران خانواده، حضور آنها در جبهه‌های حق علیه باطل، نشان از غیرت و دین‌مداری مردم این منطقه دارد.

این پایگاه همیشه در خط مقدم دفاع از نظام بوده از دوران دفاع مقدس تا امروز، جوانان این دیار با الگوگیری از شهدای کربلا، جان خود را فدای اسلام و انقلاب کردند. شهدای اخیر ما نیز نشان دادند که فرهنگ شهادت هیچ‌گاه در گلسار کهنه نمی‌شود و این راه تا ظهور حضرت حجت (عج) ادامه خواهد داشت. جانبازان و آزادگان ما نیز سرمایه‌های گران‌قدری هستند که با جانفشانی‌های خود، امنیت و عزت این کشور را رقم زدند.

شهدا زنده‌اند و ما باید راهشان را با بصیرت و غیرت ادامه دهیم. جوانان عزیز بدانند که امروز وظیفه ما سنگین‌تر از دیروز است؛ چون دشمن با جنگ نرم و شبهات اعتقادی به میدان آمده. تنها راه نجات، تمسک به قرآن، اهل بیت (ع) و سیره شهداست. امیدوارم این یادواره‌ها بتواند مشعل هدایت و روشنایی‌بخش دل‌ها باشد و ان‌شاءالله که ما نیز در زمره سربازان ولایت و ادامه‌دهنده راه آنها باشیم.

شهر گلسار بیش از ۶۰ شهید تقدیم انقلاب اسلامی ایران کرده از شهیدانی که با ایثار و فداکاری امنیت عزت و اقتدار امروز کشور را رقم زدند