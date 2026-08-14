پخش زنده
امروز: -
رگبارهای موقتی باران و رعد وبرق در برخی نقاط نیمه شمالی و وزش باد نسبتا شدید و احتمال خیزش گرد و خاک در نیمه جنوبی آذربایجان غربی پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رگبارهای موقتی باران و رعد وبرق در برخی نقاط نیمه شمالی و وزش باد نسبتا شدید و احتمال خیزش گرد و خاک در نیمه جنوبی آذربایجان غربی پیش بینی میشود.
براساس بررسی آخرین نقشههای پیش یابی و با ادامه فعالیت امواج تراز میانی جو امروز شاهد رگبارهای موقتی باران و رعد وبرق در برخی نقاط نیمه شمالی استان خواهیم بود که در ساعات بعد از ظهر با وزش باد در استان همراه خواهد شد.
با افزایش گرادیان فشاری در منطقه، از اوایل هفته آینده بر سرعت وزش باد در استان افزوده خواهد شد و در برخی نقاط وزش باد نسبتا شدید پیش بینی میشود که به ویژه در نیمه جنوبی استان با احتمال خیزش گرد و خاک همراه خواهد شد.
از نظر دمایی نیز تا روز یکشنبه هفته آینده بطور نسبی بردمای هوا افزوده خواهد شد.