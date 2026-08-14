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برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۲۳ مرداد را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین روزنامههای آمریکا
نیویورکتایمز
دزدیهای کوچک، اتهامات بزرگ: وزارت دادگستری ترامپ کلاهبرداریهای کوچکتر را هدف قرار میدهد
همزمان با همه ثروتهای ثروتمند علیه شرکتها و افراد را لغو میکند، پروندههای کلاهبرداری در پایینترین نقطه، از جملهای علیه اپراتور یک کامیون حمل مواد غذایی فرسوده در کالیفرنیا را نیز هدف قرار داده است.
نگرانیها در مورد شرایط ناو هواپیمابر نیروی دریایی افزایش مییابد
ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن نزدیک به نه ماه است که در منطقه مستقر است. اعضای کنگره نگران سلامت خدمه آن هستند.
ترامپ به شرکتهای آمریکایی چراغ سبز نشان داد تا هکرها را به سمت مجرمان سایبری هدایت کنند
این اقدام، ایالات متحده را بیشتر با کشورهایی مانند چین و روسیه همسو میکند، کشورهایی که سازمانهای جاسوسی آنها مدتهاست برای کمک به مأموریتهای امنیت ملی به هکرهای بخش خصوصی متکی بودهاند.
واشنگتنپست
فروش دسترسی سریع به پستهای ترامپ توسط Truth Social نگرانیهای حقوقی را برانگیخته است
این هفته دادخواستی ثبت شد که ادعا میکند این محصول خلاف قانون اساسی است و سایر کارشناسان هشدار میدهند که میتواند قوانین اوراق بهادار را نقض کند.
یک مقام ارشد دولت ترامپ خواستار منابع بیشتر برای مهار آتشسوزی کوچکی در نزدیکی مزرعهاش در آیداهو شد.
مقامات گفتند مایکل بورن، که بر خدمات جنگلداری ایالات متحده نظارت دارد، ماه گذشته برای مهار آتشسوزی ۷ هکتاری درخواست هواپیماهای بیشتری کرده بود.
نگرانی آمریکاییها از هوش مصنوعی در حال تبدیل شدن به یک نیروی سیاسی در انتخابات میاندورهای است
بر اساس تحلیل واشنگتن پست، تعداد کاندیداهایی که در وبسایتهای انتخاباتی خود درباره هوش مصنوعی یا مراکز داده صحبت میکنند، بیشتر از تعداد کسانی است که از اسرائیل یا تولید نام میبرند.
رویترز
ترامپ به نیروی دریایی اجازه ساخت کشتی در خارج از کشور را میدهد، دستور بازگشت به منجنیقهای بخار بر روی ناوها را صادر میکند
کاخ سفید اعلام کرد، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به نیروی دریایی اجازه ساخت کشتی در خارج از کشور را داده و به آن دستور داده است که سیستم پیچیده پرتاب جنگندههای جت از ناوهای هواپیمابر خود را کنار بگذارد و در عوض به استفاده از منجنیقهای بخار بازگردد.
آسوشیتدپرس
ترامپ به نیروی دریایی دستور میدهد تا به سیستم قدیمی پرتاب جتها از ناوهای هواپیمابر بازگردد
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به نیروی دریایی آمریکا دستور میدهد تا سیستم پیشرفتهای که برای پرتاب جتهای جنگنده استفاده میشود را از جدیدترین نوع ناوهای هواپیمابر خود حذف کند و به استفاده از منجنیقهای بخار قدیمی که مدت هاست گفته است ترجیح میدهد، بازگردد.
محاصره خانههای فلسطینیها از سوی شهرکنشینان اسرائیلی با سرزنش شدید آمریکا مواجه شد
اظهارات مایک هاکبی در مورد X نشان دهنده توبیخ شدید غیرمعمول دولت ترامپ در مورد آخرین قسمت از موج خشونتهای شهرک نشینان در منطقه بود.
ترامپ قرار است در جریان بازدید از آکادمی پلیس نیویورک بر کاهش جرم و جنایت خشونت آمیز تاکید کند
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا قصد دارد روز جمعه در جریان بازدید از آکادمی پلیس نیویورک، سوابق خود را در زمینه جرم و جنایت و ایمنی برجسته کند.
دهیل
نبرد تغییر ساعت تابستانی، جمهوریخواهان سنا را در مقابل ترامپ قرار میدهد
پرزیدنت ترامپ فشار بر جمهوریخواهان سنا را برای تصویب لایحه مصوب مجلس نمایندگان مبنی بر دائمی کردن تغییر ساعت تابستانی از سر گرفته است، اما این تلاش با مخالفت شدید سناتورهای جمهوریخواه مواجه شده است که ایالتهای آنها در طول زمستان در تاریکی صبح زود فرو خواهند رفت.
نمایندگان فعلی مجلس، سال بدی را از نظر تاریخی پشت سر میگذارند
نمایندگان فعلی مجلس نمایندگان در انتخابات مقدماتی سال ۲۰۲۶ عملکرد ضعیفی داشتهاند - و دوره میاندورهای هنوز به پایان نرسیده است.
کاخ سفید بیش از ۴۰ کشور را به کمک به چین برای دور زدن تعرفههای آمریکا متهم کرد
کاخ سفید، چین را به انتقال میلیاردها دلار کالا از طریق کشورهای دیگر برای جلوگیری از تعرفههای سال ۲۰۱۸ دونالد ترامپ متهم کرد که منجر به از دست رفتن میلیاردها دلار درآمد برای آمریکا شده است. این گزارش به تازگی منتشر شده است.
والاستریتژورنال
ترامپ و ماسک چگونه رابطهای را احیا کردند که فراتر از ترمیم به نظر میرسید
رهبر تسلا و اسپیس ایکس قصد دارد حداقل ۱۰۰ میلیون دلار برای کمک به جمهوریخواهان در میان دورهای هزینه کند، که در خطرات زیادی برای هر دو مرد قرار دارد.
ترامپ دستور داد تا فناوری قدیمیتر در ناوهای هواپیمابر با هزینههای میلیاردی بازسازی شود
نیروی دریایی سالها با فشار رئیسجمهور برای بازگشت به منجنیقهای بخار مبارزه کرد.
تیم کلاهبرداری ترامپ درگیر اختلافات داخلی است
فشار برای سرکوب مدیکر و سایر برنامههای مالیاتدهندگان، جنگ قدرت را در وزارت دادگستری آغاز میکند.
فاکسنیوز
«افراطی» و «وحشیانه»: دموکراتهای ماساچوست بر سر قانون جدید سقط جنین اختلاف نظر دارند
۹ نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا برای مخالفت با قانون جدید ماساچوست که محدودیت ۲۴ هفته بارداری را حذف میکند، صفوف خود را شکستند و لایحه سقط جنین دیررس را شدید خواندند.
تحلیلگر هشدار داد که با تشدید محدودیتهای اقتصادی آمریکا، ایران میتواند واکنش «جنبشی» را از خود نشان دهد
تحلیلگران هشدار میدهند که ایران ممکن است پاییز امسال به پایگاهها، کشتیها و زیرساختهای خلیجفارس آمریکا حمله کند، زیرا تحریمهای ترامپ تشدید شده و ضربالاجل تنگه هرمز نزدیک است.
کاخ سفید «کلاهبرداری حمل و نقل» را که تا ۲۶ میلیارد دلار برای آمریکا هزینه داشته است، افشا کرد و انگشت اتهام را به سوی چین نشانه گرفت
گزارش کاخ سفید بیش از ۴۰ کشور را شناسایی میکند که خطر حمل و نقل را افزایش میدهند، زیرا چین کالاها را از طریق کشورهای ثالث برای طفره رفتن از تعرفهها عبور میدهد.
مهمترین عناوین روزنامههای فرانسه
کوریه انترناسیونال
بحران نفتی ناشی از جنگ علیه ایران وخیمتر شده است. هشدار موسسه بین المللی انرژی درباره کاهش بسیار نگران کننده ذخایر نفت جهان به علت بسته بودن تنگه هرمز
لوفیگارو
تهدید ترامپ به انزوای بی سابقه اقتصادی ایران
زون میلیتر
صادرات تسلیحاتی فرانسه نیمه نخست سال جاری میلادی از کل صادرات پارسال - ۲۱ میلیارد یورو-، بیشتر شد؛ فروش ۲۱ هواپیمای جنگی رافال به هند، دو زیردریایی اسکورپن به اندونزی، چند ناوچه به یونان، چند بالگرد نظامی به مراکش و...
فرانس ۳
آتش سوزی دوباره جنگلها؛ آتش سوزی تاکنون ۳۰۰۰ هکتار از مناطق جنگلی را در لاند (جنوب غربی فرانسه) نابود و ۳۶ هزار تن را آواره کرده است
لوموند
چرا موجهای گرمای چله تابستانی در فرانسه تکرار میشود؟ بین میو ژوئیه فرانسه گرمترین کشور جهان از نظر افزایش غیرعادی دما بوده است
ل نومریک
تولید برق تجدیدپذیر آلمان درحال گذر از تولید برق هستهای فرانسه...؛ هر چه هوا گرمتر شود تولید نیروگاههای هستهای کمتر و تولید انرژی تجدیدپذیر بیشتر میشود
لوفیگارو
بیش از ۲۰۰۰ فلسطینی در فهرست ترور سازمان امنیت داخلی رژیم صهیونیستی- شین بت-، به بهانه اینکه به نحوی با عملیات هفتم اکتبر مرتبط بودهاند
مهمترین عناوین روزنامههای انگلیس
آی پیپر
نهاد نظارت بر صنعت آب به شرکتها اجازه داده است هزینههای دریافتی از مشتریان را بین سالهای ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰ تا ۳۶ درصد افزایش دهند
فایننشال تایمز
ارزش شرکت هوش مصنوعی «آنتروپیک» (Anthropic) هنگام عرضه در بازار بورس در ماه اکتبر، ممکن است به ۲ تریلیون دلار یا بیشتر برسد
گاردین
در پی انتشار آمارها مبنی بر کاهش چشمگیر متقاضیان و دانشجویان خارجی، دانشگاهها درباره «آشفتگی و بحران مالی» هشدار میدهند
مترو
ماه گذشته رکورد بیسابقه ۲.۵ میلیون مراجعه به بخشهای اورژانس ثبت شده است. دانشکده سلطنتی پرستاری اعلام کرده برخی از پرسنل به دلیل شرایط طاقتفرسای کاری و گرمای شدید، دچار گرمازدگی و غش شدهاند
سان
خبر اصلی خود را به خروج قطار از ریل در منطقه ساسکس اختصاص داده است؛ این روزنامه مینویسد سه واگن از ریل خارج شده، «درختان را شکسته و خرد کردهاند» و حدود ۱۵۰ نفر را به تله انداختهاند
دیلی اکسپرس
به شرکتهای آب اجازه داده شده است برای پوشش ۳.۴ میلیارد پوند هزینه اضافی، قبوض را مجدداً افزایش دهند؛ این افزایش قیمتها از سال آینده آغاز شده و تا سال ۲۰۳۰ ادامه خواهد داشت
دیلی میل
این روزنامه نیز به صحنههای آخرالزمانی در شهر استوربریج (Stourbridge) پرداخته و به نقل از شاهدان عینی مینویسد زبانه و شعلههای آتش «از خانهای به خانه دیگر سرایت میکرد»
دیلی استار
خبر اصلی خود را به خروج قطار از ریل در نزدیکی شهر لوئس (Lewes) در ساسکس شرقی اختصاص داده و از «جراحات و مصدومیتهای شدید» مسافران خبر داده است
دیلی میرور
آتشسوزی منازل در استوربریج صفحه اول این روزنامه را تصرف کرده است؛ این روزنامه مینویسد همزمان با ثبت دمای ۳۸.۱ درجه، «بریتانیای خشک و انبار باروتگرفته شعله ور شد»
تایمز
پیامدهای آتشسوزی جنگلی در میدلندز غربی و خروج قطار از ریل در ساسکس شرقی را کنار هم قرار داده و مینویسد هر دو حادثه ممکن است با موج گرما مرتبط باشند، چرا که تصاویر نشان میدهند ریل راه آهن احتمالاً بر اثر دمای فوقالعاده بالا تاب برداشته است
دیلی تلگراف
خبر اصلی خود را به گزارشی درباره منابع مالی ادعایی پشت پرده راهپیماییها و راهپیماییهای حامی فلسطین در بریتانیا اختصاص داده است
مهمترین عناوین روزنامههای روسیه
ریانووستی
در جمهوری خلق دونتسک طی یک شبانهروز ۱۸ پهپاد اوکراینی منهدم شد
فاسب: یک عامل سرویسهای اطلاعاتی لهستان اطلاعاتی درباره سامانههای موشکی روسیه جمعآوری میکرد
طی یک شبانهروز بیش از ۲۶۰ پهپاد اوکراینی بر فراز استان بریانسک منهدم شد
یک پهپاد اوکراینی بر فراز استان ریازان سرنگون شد
تردد کشتیها در تنگه هرمز به پایینتر از سطح متوسط ماه اوت کاهش یافت
وزگلیاد
اپل و علیبابا یک مدل هوش مصنوعی اختصاصی برای بازار چین ایجاد کردند
دو برابر کردن تولید ماشینآلات صنعتی به روسیه در دستیابی به استقلال فناوری کمک خواهد کرد
دادگاه شهر مسکو یک جاسوس لهستانی را به ۲۳ سال زندان محکوم کرد
پهپادهای اوکراینی به ساختمان یک مدرسه در استان کالوگا آسیب زدند
ترامپ به نیروی دریایی آمریکا دستور داد استفاده از منجنیقهای الکترومغناطیسی را کنار گذاشته و به منجنیقهای بخاری بازگردد
ایزوستیا
کمیته تحقیقات روسیه پس از حمله پهپادی اوکراین به یک قطار برقی در جمهوری خلق دونتسک، پرونده تروریستی تشکیل داد
ونس گفت دستیابی به نفت ارزان برای آمریکاییها هدف اصلی جنگ با ایران است
ارتش آمریکا در جریان جنگ با ایران حدود یکچهارم پهپادهای MQ-۹ Reaper خود را از دست داده است
فیدان گفت ترکیه امیدوار است مصر به «توافق سه جانبه» بپیوندد
سنای آمریکا از کاخ سفید خواست درباره دلیل اعمال نشدن تحریمهای جدید علیه روسیه توضیح دهد
کامرسانت
پوتین بر افزایش همکاری روسیه و پاکستان تأکید کرد
ژاپن قصد دارد به دلیل سفر پوتین به ایتوروپ، تحریمهای خود علیه روسیه را تشدید کند
طی شب گذشته ۵۵۳ پهپاد بر فراز روسیه سرنگون شدند
کره شمالی رزمایشهای آتی آمریکا و کره جنوبی را تهدیدی برای امنیت خود دانست
آمریکا همچنان به آموزش خلبانان اوکراینی برای پرواز با جنگندههای F-۱۶ ادامه میدهد
نزاویسیمایا گازتا
پناهجویان اوکراینی بهصورت گسترده لهستان را ترک کرده و به کشورهای دیگر اتحادیه اروپا میروند
استان کالوگا فروش بنزین را بر اساس شمارههای زوج و فرد خودروها تنظیم میکند
سرعت بازسازی توان نظامی ایران، اسرائیل را شوکه کرده است
نمایندگان اوکراین به رژه نظامی بزرگ لهستان دعوت نشدند
ایران اظهارات ترامپ درباره کنترل کامل تنگه هرمز را رد کرد و موضع خود را درباره وضعیت این تنگه اعلام کرد
مهمترین عناوین روزنامههای مصر
روزنامه المصری الیوم
نبرد برای کنترل تنگه هرمز؛ ترامپ تهدید میکند و ایران به چالش میکشد
تهران: ادعاهای آمریکا مبنی بر باز کردن تنگه هرمز، نشاندهنده ضعف است
روزنامه الشروق
ایران از کاربران تنگه هرمز میخواهد در رفع آسیبهای زیستمحیطی مشارکت کنند
عراقچی: واشنگتن از نظر اطلاعاتی شکست خورده است
هاکبی: اسرائیل پس از مداخله آمریکا علیه تروریسم شهرکنشینان در «قُصره» اقدام کرد
دبیرکل اتحادیه عرب: حملات اشغالگران و خشونت شهرکنشینان با هدف جلوگیری از تأسیس کشور فلسطین صورت میگیرد
آمریکا نسبت به اطلاعات اسرائیل در مورد تهدید ایران علیه هواپیمای ترامپ ابراز تردید کرد؛ یک مقام آمریکایی: اطلاعات تل آویو از اعتبار پایینی برخوردار است و هدف آن تأثیرگذاری بر تصمیمات ریاست جمهوری است
روزنامه الیوم السابع
وزرای خارجه مصر و امارات متحده عربی بر اهمیت حفظ ایمنی و امنیت دریانوردی بینالمللی تأکید کردند
یورش و آتش زدن خانهها؛ لبنان تخریب سیستماتیک شهرهای جنوبی از سوی اسرائیل را محکوم میکند
روز مبارزه با تروریسم؛ چگونه وحدت مصریها بر آتش تروریسم پیروز شد؟
استراتژی صنعتی مصر با هدف افزایش صادرات تدوین شده است
روزنامه الجمهوریه
مصر و امارات متحده عربی بر لزوم کاهش تنش در منطقه توافق دارند
مصر هدف قرار دادن کشتیها در دریای سرخ را محکوم میکند و از رسانههای عربی و بینالمللی میخواهد که در انتشار اخبار دقیق باشند
تروریسم اسرائیل؛ تشدید تنشها از سوی اشغالگران در کرانه باختری و بیتالمقدس؛ محاصره جنوب نابلس و تهاجم گسترده به مسجدالاقصی
۳۷.۵ میلیارد دلار هزینه نظامی آمریکا در طول شش ماه جنگ علیه ایران
نیروهای پشتیبانی سریع با پهبادها به جنایات خود ادامه میدهند و ارتش سودان پاسخ میدهد
مهمترین عناوین روزنامههای ترکیه
آکشام
سرودهای برادری را خواهیم خواند؛ تأکید اردوغان بر وحدت و همبستگی
آیدینلیک
دولت اجازه شکلگیری «فتو»ی جدید را نداد
نظام توزیع مدارس بار دیگر دچار اختلال شد
بیرگون
«شیمشک کارگر را بیش از حد تحت فشار قرار داد»؛ انتقاد از سیاستهای اقتصادی دولت
کارگران معدن در اعتراض به شرایط خود دست به تجمع زدند
جمهوریت
«سازمان مجرمانه وجود دارد، اما جماعتی در کار نیست»؛ عملیات علیه سلیمانجیها
تورم به کجا میرود؟ نگرانی از رسیدن نرخ تورم به ۱۲ درصد
دیلی صباح
توافق مکه به دنبال امنیت است، نه رقابت با ناتو؛ تأکید ترکیه بر ماهیت دفاعی توافق با عربستان و پاکستان
ایران ادعاهای آمریکا درباره کنترل تنگه هرمز را رد کرد
دیریلیش پُستاسی
شبکه مالی ۱۰۰ میلیارد لیری سلیمانجیها زیر ذرهبین رفت
قانون جدید، گامی تاریخی برای ترکیه است
اورنسل
نظام «فرقه ـ هلدینگ»؛ ساختاری که سالها در سایه رشد کرده است
کارگران معدن: «ما حق خود را میخواهیم»؛ اعتراض معدنچیان ادامه دارد
کارار
مبارزه با تورم به بنبست خورد؛ پیشبینیهای اقتصادی دوباره تغییر کرد
عملیات گسترده علیه سلیمانجیها در ۱۷ استان
میلاد
هدف پیمان مکه: ثبات در منطقه؛ تأکید بر اینکه این توافق دشمن مشخصی ندارد
کره شمالی در آستانه جنگ؛ تنش میان پیونگیانگ و آمریکا بالا گرفته است
ملی گازته
بار دیگر محاسبات اقتصادی تغییر کرد؛ پیشبینی تورم افزایش یافت
در غزه، فشار و سرکوب صهیونیستها ادامه دارد
ملیت
مسیر شکایت علیه متا در ترکیه باز شد؛ هزاران پرونده در راه است
کشتی «جان» در آتش سوخت؛ حادثه دریایی خبرساز شد
نفس
خطای ۷۵ درصدی در محاسبه تورم؛ آیا ارقام رسمی اشتباه است؟
عملیات گسترده علیه سلیمانجیها؛ بررسی گردش مالی ۱۰۰ میلیارد لیری
صباح
۲۵ سال از تحول بزرگ ترکیه گذشت؛ روایت صباح از دستاوردهای دوره حکومت حزب عدالت و توسعه
عملیات علیه ساختاری با روشهای شبیه «فتو»؛ هشدار درباره نفوذ سازمانیافته
سوزجو
هر روز دستکم ۵ هزار نفر بدون شغل میمانند؛ بحران اشتغال عمیقتر شده است
اسلحه، پول و شرکت؛ پشت پرده شبکه مالی سلیمانجیها
تورکگون
با گامهای محکم به سوی اهدافمان پیش میرویم؛ اردوغان بر قدرت ترکیه تأکید کرد
ترامپ: کنترل تنگه هرمز در دست ماست
ترکیه
پایگاهها تخلیه نمیشوند؛ نیروها متحد میشوند؛ تأکید بر آمادگی امنیتی و دفاعی ترکیه
۹۰ سال بعد دوباره در آسمان؛ بازگشت یک هواپیمای تاریخی ترکیه به پرواز
ینی آسیا
انتقاد بولنت آرینچ از حزب عدالت و توسعه: «از حق و عدالت فاصله گرفتهایم»
پاکسازی قومی با سرعت پیش میرود؛ هشدار درباره وضعیت فلسطینیها
ینی بیرلیک
طرح قانون جدید؛ یک گام تاریخی برای ترکیه
در غزه اقدامات شدیدتری در پیش است؛ هشدار درباره تشدید تدابیر اسرائیل
ینی شفق
۱۰۰ میلیارد لیر از کشور خارج شده است؛ پرونده مالی شبکه علیهان قوروش
با صبر و خویشتنداری حرکت خواهیم کرد؛ تأکید اردوغان بر ادامه روند «ترکیه بدون ترور»
مهمترین عناوین روزنامههای پاکستان
دیلی پاکستان
جشنهای هفتاد و نهمین سالروز استقلال پاکستان به صورت سراسری آغاز شد
سرویس حمل و نقل ریلی به مقصد مرکز ایالت بلوچستان پاکستان برای دو روز متوقف شد
سروزیر ایالت بلوچستان: گروههای تجزیه طلب تروریستی بلوچ به هیچ عنوان به اهداف شوم خود نمیرسند
رئیس جمهور و نخست وزیر پاکستان: آب خط قرمز ماست/ هند بهتر است این را درک کند
روزنامه دیلی جنگ
سفیر ایران در پاکستان ضمن تبریک سالروز استقلال برای این کشور ارزوی توسعه، پیشرفت و امنیت کرد
حوادث جشن آزادی در کراچی / تیراندازی هوایی دستکم ۹۴ زخمی برجای گذاشت
در دو حمله تروریستی در شهر لاهور ۳ نیروی پلیس ایالت پنجاب کشته شدند
پاکستان از شرکتهای نروژی برای سرمایهگذاری در بخش پالایش نفت این کشور دعوت کرد
جیو نیوز
سپاه پاسداران: تنگه هرمز بسته و کنترل کامل آن با نیروهای مسلح ایران است
۲ کشتی اماراتی در نزدیکی تنگه هرمز هدف قرار گرفتند
ابراهیم عزیزی: تا شکست کامل آمریکا، آنها را رها نمیکنیم
وزارت دفاع ترکیه: رزمایشهای مشترک پاکستان، عربستان و ترکیه به زودی برگزار خواهد شد
مهمترین عناوین روزنامههای جنوب شرق آسیا
کانال اخبار آسیا
ایران ادعاهای ترامپ مبنی بر کنترل آمریکا بر هرمز را «دروغ» خواند و آن را رد کرد
آمریکا دهها شریک تجاری خود را به دلیل کمک به فرار از تعرفهها به عنوان ریسک شناسایی کرد
تغییرات اقلیمی و هوش مصنوعی فشارها را بر سیستمهای بهداشتی آسیا و اقیانوسیه افزایش میدهند
بانکوک پست
تایلند از مدل اتحادیه اروپا در قانون سکوهای دیجیتال فاصله میگیرد
آمریکا با افزایش همکاریهای دفاعی با تایلند موافقت کرد
نیو استریت تایمز
آمریکا هشدارهای اسرائیل مبنی بر توطئه ایران علیه ترامپ را تأیید نکرد
ترامپ از اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر پهپادهای وارداتی خبر داد
تمپو اندونزی
اندونزی رد نقشه راه بازسازی غزه از سوی اسرائیل را محکوم کرد
استار مالزی
کارشناسان: مه دود گرفتگی برای افراد مسن چیزی بیش از یک مشکل ریوی است
روسیه به دنبال همکاری فضایی با مالزی است
در حمله مسلحانه در سولو، یک سرباز فیلیپینی کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند
اندونزی طرح ملی موتورسیکلت برقی را برای تسریع پذیرش خودروهای برقی آغاز کرد
اندونزی به دنبال اجرای تدریجی یارانههای هدفمندتر سوخت
فیل استار
۲۱ کشته، بیش از ۳ میلیون نفر آسیب دیده به دلیل طوفان مای میدر فیلیپین
جاکارتا پست
افزایش آتشسوزیهای اندونزی همزمان با رسیدن مه به مالزی
مهمترین عناوین روزنامههای چین
شینهوا
ایران میگوید هیچ کشتی تجاری بدون اجازه تهران قادر به عبور امن از تنگه هرمز نیست
رئیسجمهور اکوادور به دعوت شی جینپینگ به چین سفر میکند
شواهد جدید، جنایات جنگ بیولوژیک ژاپن در چین را تأیید میکند
سیل و بارندگی شدید در مرکز چین؛ تخلیه هزاران نفر در استان هنان
سی جی تی ان
بازگشایی تنگه هرمز همچنان نامشخص است؛ ایران و آمریکا بر مواضع خود پافشاری میکنند
مسیر صلحطلبانه ژاپن تحت فشار است؛ محدودیتهای هستهای با چالش روبهرو شدهاند
کره شمالی رزمایش آتی آمریکا و کره جنوبی را تمرین جنگ تهاجمی خواند
رئیسجمهور اکوادور از ۱۶ تا ۲۳ اوت به چین سفر میکند
شش نفر در بارندگی شدید در استان چیبا ژاپن کشته شدند
اروپا با موج جدید گرمای شدید مواجه است
گلوبال تایمز
ایران: هیچ کشتی نمیتواند بدون اجازه تهران از تنگه هرمز عبور کند
سفارت چین در آرژانتین اتهامات سفیر آمریکا علیه دولت چین و هواوی را رد کرد
چین گزارش اطلاعاتی نیوزیلند را قاطعانه رد کرد
آمریکا برای پهپادهای وارداتی و قطعات آنها تعرفه وضع میکند
ایران و عمان درباره ایجاد مسیر امن کشتیرانی از تنگه هرمز پیشرفت داشتهاند
چین از اتهامات آمریکا علیه شرکتهای چینی و سیاست «حیاط کوچک، حصار بلند» انتقاد کرد
چاینا دیلی
دبیرکل سازمان ملل از آمریکا و ایران خواست به مذاکرات بازگردند
کاخ سفید بیش از ۴۰ کشور را در موضوع تعرفهها هدف قرار داد
کانادا زیر فشار قرار دارد؛ تعرفه ۵۰ درصدی آمریکا نزدیک است
شواهد جدید، جنایات جنگ بیولوژیک ژاپن در چین را تأیید میکند
پوتین از جزیره مورد مناقشه با ژاپن دیدار کرد؛ توکیو اعتراض کرد
روزنامه مردم
آمریکا پس از ناکامی اقدام نظامی علیه ایران، دوباره به تحریمها روی آورده است
ناو هواپیمابر واشنگتن برای جایگزینی آبراهام لینکلن راهی خاورمیانه میشود
کره شمالی رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی را تمرین جنگ تهاجمی خواند
ژاپن باید در برابر حرکت دولت تاکایچی به سوی جنگ ایستادگی کند
وزارت خارجه چین: کشورها نباید سازوکارهای چندجانبه کنترل تسلیحات را مورد سوءاستفاده قرار دهند
رئیسجمهور اکوادور به چین سفر خواهد کرد
چین و اندونزی همکاریهای محلی و مردمی را تعمیق میکنند