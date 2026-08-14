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امام جمعه موقت گرگان فرار خفت بار ترامپ از ترس ایران را نشانه قدرت جمهوری اسلامی ایران دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، امامجمعه موقت گرگان در خطبههای نماز عبادی سیاسی جمعه مرکز استان، با اشاره به انتشار اخباری درباره فرار خفتبار ترامپ از ترس ایران در ترکیه گفت: اخیراً گزارشی منتشر شده مبنی بر اینکه ترامپ در سفر به ترکیه از ترس انتقام ایران با کامیون مواد غذایی حمل شده و فرار کردهاست.
حجتالاسلام محمد مهاجر افزود: این ملعون، حالاها باید به این سبک زندگی، عادت کند.
وی خاطرنشان کرد: حالا این را با سیره رهبر شهیدمان مقایسه کنیم ،رهبری که جان خود و اهل بیتش را فدا کرد، و عزت را برای ایران و ایرانی به ارمغان گذاشت.
امامجمعه موقت گرگان همچنین با تبریک حلول ماه ربيعالاول گفت: این ماه، ماه شادی آلالله و ماهی است که در آن خداوند رحمت و برکات خود را به مردم ارزانی داشته و میتوان از این فرصت بهرهها برد.
حجتالاسلام مهاجر در بخش دیگر خطبهها، توصیههایی اخلاقی از قرآن بیان کرد و گفت: حفظ آبروی مردم، حقالناس است و تهمت و افترا، بهتان و اختلافافکنی، غیبت و ترور شخصیت و بردن آبرو و از این قبیل، گناه است که پروردگار از این خطاها نمیگذرد.