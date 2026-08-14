به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، امام‌جمعه موقت گرگان در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه مرکز استان، با اشاره‌ به انتشار اخباری درباره فرار خفت‌بار ترامپ از ترس ایران در ترکیه گفت: اخیراً گزارشی منتشر شده مبنی بر اینکه ترامپ در سفر به ترکیه از ترس انتقام ایران با کامیون مواد غذایی حمل شده‌ و فرار کرده‌است.

حجت‌الاسلام محمد مهاجر افزود: این ملعون، حالاها باید به این سبک زندگی، عادت کند.

وی خاطرنشان کرد: حالا این را با سیره رهبر شهیدمان مقایسه کنیم ،رهبری که جان خود و اهل بیتش را فدا کرد، و عزت را برای ایران و ایرانی به ارمغان گذاشت.

امام‌جمعه موقت گرگان همچنین با تبریک حلول ماه ربيع‌الاول گفت: این ماه، ماه شادی آل‌الله و ماهی است که در آن خداوند رحمت و برکات خود را به مردم ارزانی داشته و می‌توان از این فرصت بهره‌ها برد.

حجت‌الاسلام مهاجر در بخش دیگر خطبه‌ها، توصیه‌هایی اخلاقی از قرآن بیان کرد و گفت: حفظ آبروی مردم، حق‌الناس است و تهمت‌ و افترا، بهتان و اختلاف‌افکنی، غیبت و ترور شخصیت و بردن آبرو و از این قبیل، گناه است که پروردگار از این خطاها نمی‌گذرد.



