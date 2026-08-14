به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ محمد صالحی در گفتگوی تلفنی با خبرنگار تحریریه خبرگزاری صدا و سیمای استان با بیان اینکه مسیر خروجی استان حدفاصل پلیس راه رشت - قزوین به سمت امامزاده هاشم ترافیک نیمه سنگین و روان است گفت: پیش بینی می‌شود بتدریج شاهد موج بازگشت مسافران از استان باشیم.

وی با بیان اینکه به منظور تسهیل در تردد، پلیس راه استان با آماده باش کامل و بسیج تمام نیروها، طرح ترافیکی ویژه را اجرا کرده است افزود: تردد انواع کامیون و تریلی به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی در محور قدیم رشت ـ قزوین تا ساعت ۲۴ امروز جمعه ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ ممنوع است.

رئیس پلیس راه گیلان همچنین گفت : در محور آستارا ـ اردبیل و بالعکس نیز تردد انواع کامیون و تریلر، به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی،امروز جمعه ۲۳ مردادماه ۱۴۰۵ تا ساعت ۲۴ ممنوع است.

رئیس پلیس راه گیلان با اشاره به اینکه در ۳ روز گذشته ۴۰۵ هزار خودرو وارد استان شد گفت: در روز چهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴۰ هزار خودرو وارد استان شد که بیشترین آمار ورود خودرو در ۳ روز گذشته را به خود اختصاص داد.

سرهنگ محمد صالحی به رانندگان توصیه کرد با پرهیز از عجله و شتاب بی مورد، زمان سفر را مدیریت و از موکول کردن بازگشت به ساعات پایانی شب خودداری کنند.