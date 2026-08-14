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رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا از پیشنهاد تعیین تاریخ ۲۴ مهر برای برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدصالح جوکار رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا درباره تعیین زمان مشخص برای برگزاری انتخابات شوراها، اظهار کرد: ما انشاءالله برای روز یکشنبه آتی، جلسهای مشترک میان هیئت نظارت مرکزی و ستاد انتخابات کشور برگزار خواهیم کرد تا درخصوص تاریخ پیشنهادی برای برگزاری انتخابات با شورایعالی امنیت ملی رایزنی کنیم؛ تا پس از تعیین تاریخ و ارسال آن برای این شورا، در صورت موافقت و صدور مجوز، بتوانیم انتخابات را برگزار کنیم.
وی درباره زمان مد نظر برای برگزای انتخابات شوراها، گفت: پیشنهاد ما اواخر مهرماه است. این بازه زمانی بهدلیل بازگشایی مدارس و همچنین اتمام فصل برداشت محصولات کشاورزی در روستاها، مناسبترین وقت است و بستر لازم برای برگزاری انتخاباتی خوب و باشکوه فراهم شده است.
رئیس هیئت مرکزی انتخابات شوراها درباره زمان پیشنهادی برای برگزاری انتخابات شوراها، بیان کرد: از آنجایی که باید انتخابات در روز جمعه و تعطیل برگزار شد لذا پیشنهاد ما بیست و چهارم مهر که روز جمعه است، میباشد؛ ما تاریخ پیشنهادی خود را ارائه میدهیم و امیدواریم مورد موافقت قرار گیرد.
جوکار تاکید کرد: در حال حاضر زمینهی کار آماده است و سِیر و فرآیند برگزاری انتخابات به انجام رسیده است؛ بهگونهای که فهرست داوطلبان قطعی شده و ایشان نیز از روند بررسی صلاحیتها مطلع هستند. تنها موضوع باقیمانده، تعیین زمان است. ما دقیقاً در آستانه فرآیند زمانی انتخابات بودیم و تبلیغات در حال انجام بود که انتخابات تعویق یافت؛ لذا پس از تعیین زمان برگزاری، طبق جدول زمانبندی تبلیغات انجام و ۲۴ ساعت بعد، رأیگیری برگزار خواهد شد.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس بیان کرد: پیشنهاد تاریخ بیست و چهارم مهرماه برای برگزاری انتخابات شوراها در جلسه مشترک میان هیئت مرکزی انتخابات شوراها و ستاد انتخابات قطعی و نهایی خواهد شد تا به شورایعالی امنیت ملی اعلام شود.