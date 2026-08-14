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کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان گفت: نیمه اول هفته آینده به نسبت دمای هوا در استان گرمتر خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، محمدحسن باقری شکیب از نظر دمایی طی امروز و فردا افزایش یک تا ۲ درجهای دما در بیشتر نقاط استان پیش بینی میشود.
او افزود: طی نیمه دوم یک تا ۲ درجه سانتیگراد از گرمای هوا کاسته شده و ثبات نسبی را در دماها تا پایان هفته خواهیم داشت.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان تأکید کرد: با توجه به آخرین خروجی مدلهای پیش یابی هواشناسی آسمان استان طی پنج روز آینده عمدتا صاف تا کمی ابری بوده است در برخی ساعات و به ویژه در ساعات بعدازظهر وزش موقت و ملایم باد پیش بینی میشود.
باقری شکیب تصریح کرد: غبار رقیق نیز در برخی از ساعات در آسمان دور از انتظار نیست.