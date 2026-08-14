خیری نیک‌اندیش در اقدامی خداپسندانه، یک دستگاه ساکشن برقی به بانک امانات هلال‌احمر شیراز اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان شیراز گفت: خیری نیک‌اندیش در اقدامی خداپسندانه، یک دستگاه ساکشن برقی به ارزش ۹۰میلیون ریال را به بانک امانات تجهیزات پزشکی این جمعیت اهدا کرد.

علیرضا رضازاده افزود: این اقدام خیرخواهانه با هدف کمک به بیماران نیازمند و تسهیل دسترسی خانواده‌ها به تجهیزات پزشکی مورد نیاز انجام شد.

او ادامه داد: بانک امانات تجهیزات پزشکی هلال‌احمر با تأمین و امانت‌دهی تجهیزات مورد نیاز، نقش مؤثری در حمایت از بیماران و کاهش بخشی از هزینه‌های درمانی خانواده‌های کم‌برخوردار ایفا می‌کند.