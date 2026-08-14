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خیری نیکاندیش در اقدامی خداپسندانه، یک دستگاه ساکشن برقی به بانک امانات هلالاحمر شیراز اهدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان شیراز گفت: خیری نیکاندیش در اقدامی خداپسندانه، یک دستگاه ساکشن برقی به ارزش ۹۰میلیون ریال را به بانک امانات تجهیزات پزشکی این جمعیت اهدا کرد.
علیرضا رضازاده افزود: این اقدام خیرخواهانه با هدف کمک به بیماران نیازمند و تسهیل دسترسی خانوادهها به تجهیزات پزشکی مورد نیاز انجام شد.
او ادامه داد: بانک امانات تجهیزات پزشکی هلالاحمر با تأمین و امانتدهی تجهیزات مورد نیاز، نقش مؤثری در حمایت از بیماران و کاهش بخشی از هزینههای درمانی خانوادههای کمبرخوردار ایفا میکند.