پخش زنده
امروز: -
یک قاضی فدرال، وزارت دادگستری آمریکا را بر سر اسناد سانسورشده اپستین تحت فشار قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یک قاضی فدرال پنجشنبه وزارت دادگستری آمریکا را تحت فشار قرار داد تا درباره علت حذف یا سیاهکردن بخشهایی از اسناد پرونده اپستین توضیح دهد؛ بهویژه اسنادی که به ادعاهای مطرحشده علیه دونالد ترامپ مرتبط هستند.
قاضی سالیوان این جلسه را در پی شکایت یک روزنامهنگار مستقل برگزار کرد که وزارت دادگستری را به حذف غیرقانونی بخشهایی از پرونده اپستین و خودداری از انتشار برخی اسناد متهم کرده است.
سالیوان در ماه ژوئن اعلام کرده بود که بخشی از حذفها و عدم انتشار اسناد با قانون «شفافیت پروندههای اپستین» مغایرت دارد و به وزارت دادگستری دستور داده بود اسناد موردنظر را منتشر کند یا دلایل قانونی خود برای عدم انتشار آنها را ارائه دهد.
با این حال، وزارت دادگستری طی هفتههای اخیر به جای انتشار کامل اسناد، تلاش کرده دلایل حذف بخشهایی از آنها را توجیه کند. این توضیحات قاضی را قانع نکرده و او روز پنجشنبه از وکلای وزارت دادگستری خواست درباره مبنای قانونی برخی حذفها توضیح دهند.