دنیامالی خطاب به دختران ووشو: روی قهرمانی در ناگویا متمرکز شوید
وزیر ورزش با ابراز امیدواری نسبت به نتیجه گیری ووشو در بازیهای آسیایی، خطاب به دختران این رشته تاکید کرد که روی قهرمانی در ناگویا متمرکز شوید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان با حضور در اردوی تیم ملی ووشو از نزدیک در جریان آخرین وضعیت ملیپوشان و روند آمادهسازی این تیم برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا قرار گرفت.
در این بازدید که با حضور سید محمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای و امیر صدیقی، رئیس فدراسیون ووشو همراه بود، وزیر ورزش و جوانان، ضمن حضور در محل تمرین ملیپوشان، با کادر فنی و اعضای تیم ملی گفتوگو کرد و گزارشی از شرایط تمرینی، میزان آمادگی ورزشکاران و برنامههای پیشروی تیم تا زمان اعزام به بازیهای آسیایی دریافت کرد.
دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان در جریان این بازدید و در جمع دختران ملیپوش ووشو گفت: خیلی امیدواریم دختران ملیپوش ما بتوانند در بخشهای مختلف افتخارآفرینی کنند.
وی تاکید کرد: در یک ماه باقیمانده به بازیهای آسیایی ناگویا، فکرتان را روی قهرمانی متمرکز کنید.
وزیر ورزش گفت: با این همدلی که وجود دارد، مطمئنا ما از رشته ووشو اخبار خوبی را دریافت خواهیم کرد.