هواشناسی مازندران با صدور هشدار دریایی سطح زرد، از مواج شدن دریای خزر و وزش باد نسبتاً شدید از اواخر وقت شنبه تا ظهر دوشنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، هواشناسی مازندران با صدور هشدار دریایی سطح زرد شماره ۱۹، نسبت به وزش باد نسبتاً شدید و مواج شدن دریای خزر از اواخر وقت شنبه ۲۴ مرداد تا ظهر دوشنبه ۲۶ مرداد هشدار داد.

بر اساس این هشدار، جریانات شمالی موجب افزایش سرعت باد در نواحی ساحلی و دور از ساحل استان خواهد شد.

بیشینه سرعت وزش باد نزدیک ساحل تا ۱۰ متر بر ثانیه، معادل ۳۶ کیلومتر بر ساعت، و در مناطق دور از ساحل تا ۱۲ متر بر ثانیه، معادل ۴۳ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی شده است.

همچنین بیشینه ارتفاع موج قابل ملاحظه در مناطق نزدیک ساحل تا ۱.۱ متر و در مناطق دور از ساحل تا ۱.۳ متر خواهد بود و بیشینه ارتفاع موج نیز در نزدیکی ساحل به ۱.۸ متر و در مناطق دور از ساحل به ۲.۱ متر می‌رسد.

هواشناسی مازندران نسبت به احتمال غرق‌شدن شناگران، قایق‌ها و شناورهای گردشگری و همچنین اختلال در فعالیت صیادان پره، ورود و خروج شناورها به حوضچه بنادر و تردد شناورها هشدار داده است.

بر اساس توصیه‌های هواشناسی، شنا و قایقرانی در این مدت ممنوع است و صیادان نیز باید از فعالیت در دریا خودداری کنند.

همچنین به فعالان دریایی و مالکان شناورهای بزرگ توصیه شده است با توجه به شرایط نامساعد جوی، در ترددهای دریایی احتیاط لازم را داشته باشند.