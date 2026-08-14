به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان،کژال حبیب‌زاده هدف از برگزاری این جلسه را ارزیابی دقیق و کارشناسی اثرات زیست‌محیطی طرح‌های عمرانی و صنعتی استان عنوان کرد و گفت: در گام نخست، پرونده ارزیابی اثرات زیست‌محیطی (EIA) احداث ناحیه صنعتی صنفی بانه با حضور مجری طرح (شرکت شهرک‌های صنعتی کردستان) و تیم مشاور، روی میز کارشناسی قرار گرفت.

وی با اشاره به ارائه ئ سناریو‌های عملیاتی و مؤلفه‌های فنی–اجرایی توسط مشاور پروژه، گفت: کارگروه با وجود تعامل تخصصی اعضا، کاستی‌های محتوایی در گزارش ارائه‌شده را احراز کرده است و ضمن صدور رأی بر اصلاح محتوای مستندات، مراتب را برای اقدام اجرایی به مجری ابلاغ نمود تا مسیر ارزیابی وارد فاز تکمیلی شود.

معاون محیط زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط زیست کردستان با اشاره به دومین دستور جلسه گفت: طرح تعریض قطعه چهارم محور مریوان-مرز باشماق به طول ۱۳.۶ کیلومتر نیز در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.

حبیب‌زاده افزود: در این بخش، مجری پروژه از مجموعه راه و شهرسازی به همراه مشاور طرح، جزئیات فنی، طراحی مسیر و ابعاد اجرایی پروژه را برای اعضای کارگروه تشریح کردند.

وی در ادامه با اشاره به بررسی سه پروژه دارای پیشرفت فیزیکی که فاقد مجوز‌های لازم زیست محیطی هستند اظهار کرد: کارگروه مجری را مکلف کرده است که گزارش مدیریت زیست‌محیطی (EMP) را تهیه واز طریق مکاتبه رسمی به اداره کل ارائه شود.

معاون محیط زیست انسانی کردستان در پایان برگزاری منظم جلسات کارگروه ارزیابی را گامی مؤثر در جهت صیانت از منابع طبیعی و انطباق طرح‌های عمرانی با الزامات زیست‌محیطی عنوان کرد.