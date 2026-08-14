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معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان از برگزاری سومین جلسه کارگروه ارزیابی اداره کل با محوریت بررسی فنی دو پروژه شاخص و تعیین تکلیف سه طرح فاقد مجوز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان،کژال حبیبزاده هدف از برگزاری این جلسه را ارزیابی دقیق و کارشناسی اثرات زیستمحیطی طرحهای عمرانی و صنعتی استان عنوان کرد و گفت: در گام نخست، پرونده ارزیابی اثرات زیستمحیطی (EIA) احداث ناحیه صنعتی صنفی بانه با حضور مجری طرح (شرکت شهرکهای صنعتی کردستان) و تیم مشاور، روی میز کارشناسی قرار گرفت.
وی با اشاره به ارائه ئ سناریوهای عملیاتی و مؤلفههای فنی–اجرایی توسط مشاور پروژه، گفت: کارگروه با وجود تعامل تخصصی اعضا، کاستیهای محتوایی در گزارش ارائهشده را احراز کرده است و ضمن صدور رأی بر اصلاح محتوای مستندات، مراتب را برای اقدام اجرایی به مجری ابلاغ نمود تا مسیر ارزیابی وارد فاز تکمیلی شود.