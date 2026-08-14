معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر از متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۶ خواست با توجه به محدودیت زمانی، هرچه سریع‌تر برای انجام معاینات پزشکی و تکمیل فرآیند تعیین استطاعت جسمی اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی‌اکبر جنگ‌جو درباره آخرین وضعیت معاینات پزشکی متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۶ گفت: تاکنون ۶۳ هزار و ۴۵۰ نفر از متقاضیان از سوی سازمان حج و زیارت به مرکز پزشکی حج و زیارت معرفی شده‌اند که از این تعداد، استطاعت جسمی ۶ هزار و ۸۰۰ نفر احراز شده و نتایج برای انجام مراحل بعدی به سازمان حج و زیارت اعلام شده است.

وی افزود: پزشکان معاینه‌کننده متقاضیان در سراسر کشور با ظرفیتی دو برابر برنامه پیش‌بینی‌شده تعیین شده‌اند و آمادگی کامل برای ارائه خدمات به متقاضیان را دارند.

جنگ‌جو ادامه داد: بر اساس برنامه زمان‌بندی، فرآیند اخذ «رقم‌طلب» از ۲۲ مردادماه از سوی عربستان سعودی آغاز می‌شود و این مرحله از پیش‌نیاز‌های اصلی صدور ویزای حج به شمار می‌رود؛ بنابراین هرگونه تأخیر در انجام معاینات پزشکی می‌تواند مراحل بعدی را با مشکل و وقفه مواجه کند.

معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت با تأکید بر اینکه متقاضیان نباید به دلیل فاصله زمانی تا موسم حج، انجام معاینات پزشکی را به تعویق بیندازند، گفت: فرآیند‌های اجرایی حج بر اساس دستورالعمل‌های کشور عربستان سعودی، ماه‌ها پیش از اعزام زائران آغاز می‌شود و تأخیر در انجام هر یک از مراحل می‌تواند روند سایر اقدامات را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

جنگ‌جو از متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۶ خواست در اسرع وقت به پزشکان معرفی‌شده مراجعه و فرآیند معاینات پزشکی و تعیین استطاعت جسمی خود را تکمیل کنند تا مراحل بعدی، از جمله دریافت رقم‌طلب و صدور ویزا، بدون تأخیر انجام شود.