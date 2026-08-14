به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دور سوم رقابت های انتخابی فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال لیگ اروپا با حضور ۲۶ تیم و به صورت رفت و برگشت در حال پیگیریست و تیم‌های برتر به دور پلی آف صعود می کنند. نتایج مسابقات مهم به این شرح است:

بشیکتاش ترکیه ۱ - ۰ رادک کرالوو چک مجموع دو دیدار: ۲ - ۰ به سود بشیکتاش



- گل بشیکتاش را واکلاو چرنی در دقیقه ۴۰ به ثمر رساند.

گلاسگو رنجرز اسکاتلند ۱ - ۱ یاگیلونیا لهستان ۲ - ۳ به سود یاگیلونیا

اندرلخت بلژیک ۳ - ۲ پائوک یونان ۴ - ۲ به سود اندرلخت

پافوس قبرس ۳ - ۳ سالزبورگ اتریش ۳ - ۴ به سود سالزبورگ

- هدایت تیم پافوس را ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی و سابق استقلال تهران بر عهده دارد.

هارتس اسکاتلند ۱ - ۱ بنفیکا پرتغال ۲ - ۷ به سود بنفیکا



- گل تیم بنفیکا را دودی لوکباکیو در دقیقه ۷۹ وارد دروازه حریف کرد.

گورنیک زابرز لهستان ۱ - ۱ فرانس واروش مجارستان ۱ - ۲ به سود فرانس واروش

برنامه امروز:

کلاکزویکار فارو - لخ پوزنان لهستان نتیجه رفت: ۰ - ۱ لخ پوزنان

- تیم‌های اومونیا قبرس، اونیورسیتاتیا کرایووا رومانی، ایگناتیا آلبانی، اف ث تون سوئیس و ایبریای گرجستان نیز از دور سوم صعود کرده‌اند.