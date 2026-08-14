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دور سوم رقابت های انتخابی فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال لیگ اروپا امشب جمعه به پایان میرسد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دور سوم رقابت های انتخابی فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال لیگ اروپا با حضور ۲۶ تیم و به صورت رفت و برگشت در حال پیگیریست و تیمهای برتر به دور پلی آف صعود می کنند. نتایج مسابقات مهم به این شرح است:
بشیکتاش ترکیه ۱ - ۰ رادک کرالوو چک مجموع دو دیدار: ۲ - ۰ به سود بشیکتاش
- گل بشیکتاش را واکلاو چرنی در دقیقه ۴۰ به ثمر رساند.
گلاسگو رنجرز اسکاتلند ۱ - ۱ یاگیلونیا لهستان ۲ - ۳ به سود یاگیلونیا
اندرلخت بلژیک ۳ - ۲ پائوک یونان ۴ - ۲ به سود اندرلخت
پافوس قبرس ۳ - ۳ سالزبورگ اتریش ۳ - ۴ به سود سالزبورگ
- هدایت تیم پافوس را ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی و سابق استقلال تهران بر عهده دارد.
هارتس اسکاتلند ۱ - ۱ بنفیکا پرتغال ۲ - ۷ به سود بنفیکا
- گل تیم بنفیکا را دودی لوکباکیو در دقیقه ۷۹ وارد دروازه حریف کرد.
گورنیک زابرز لهستان ۱ - ۱ فرانس واروش مجارستان ۱ - ۲ به سود فرانس واروش
برنامه امروز:
کلاکزویکار فارو - لخ پوزنان لهستان نتیجه رفت: ۰ - ۱ لخ پوزنان
- تیمهای اومونیا قبرس، اونیورسیتاتیا کرایووا رومانی، ایگناتیا آلبانی، اف ث تون سوئیس و ایبریای گرجستان نیز از دور سوم صعود کردهاند.