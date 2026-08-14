تیم ملی فوتوالی ایران با درخشش سبحان میرشمسی، ورزشکار شایسته یزدی، موفق شد بر سکوی قهرمانی رقابت‌های بین‌المللی تور جهانی باکو تکیه بزند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در این دوره از مسابقات که با حضور ۱۲ تیم قدرتمند برگزار شد، تیم ملی فوتوالی ایران با ترکیبی منسجم و ارائه نمایشی خیره‌کننده، توانست عنوان قهرمانی این تورنمنت معتبر را از آن خود کند.

ملی‌پوشان کشورمان که با هدایت وحید ایمری راهی این رقابت‌ها شده بودند، در تمامی مراحل گروهی و حذفی با اقتدار حریفان خود را از پیش رو برداشتند. تیم ایران در مرحله نیمه‌نهایی با شکست نماینده لیتوانی، جواز حضور در دیدار فینال را کسب کرد.

در بازی نهایی، تقابل حساس ایران و تیم «الف» جمهوری آذربایجان با برتری مطلق شاگردان ایمری همراه بود.

سبحان میرشمسی و رحمان یزدانی در این دیدار موفق شدند با نتیجه قاطع ۲ بر صفر، حریف قدرتمند خود را شکست داده و مدال طلای این مسابقات را برای ایران به ارمغان بیاورند.