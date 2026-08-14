بازدید وزیر ورزش از استادیوم بینالمللی هاکی
احمد دنیامالی با حضور در استادیوم بینالمللی هاکی از آخرین وضعیت این مجموعه و روند آمادهسازی آن برای افتتاح رسمی بازدید کرد.
در این بازدید، سیدمحمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش نیز حضور داشت و وزیر ورزش و جوانان ضمن بازدید از بخشهای مختلف استادیوم، از اردوهای تیمهای ملی هاکی بازدید و در جریان آخرین وضعیت آمادهسازی و روند فعالیت ملیپوشان قرار گرفت.
دکتر دنیامالی در جریان این بازدید، با مربیان و اعضای تیمهای ملی هاکی گفتوگو کرد و گزارشی از شرایط اردوها، برنامههای پیشروی تیمهای ملی و روند توسعه این رشته دریافت کرد.
روز دوشنبه این استادیوم به طور رسمی افتتاح خواهد شد.