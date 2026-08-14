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رئیس ستاد اقامه نماز مازندران با اشاره به ظرفیت گردشگری استان، بر توسعه نمازخانهها و مجتمعهای خدماتی اقامه نماز در مسیرهای ورودی و خروجی و نقاط پرتردد مازندران تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حجتالاسلام عباسعلی ابراهیمی در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه ساری با اشاره به اهمیت نماز در فرهنگ دینی و اجتماعی گفت: نماز ستون دین و یکی از مهمترین عوامل مقابله با آسیبهای اخلاقی و اجتماعی است و همه مردم و مسئولان در ترویج و اقامه آن مسئولیت دارند.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره)، شهدا و آزادگان اظهار کرد: بیستویکم مرداد سال ۱۳۶۹ به فرمان امام خمینی (ره)، ستاد اقامه نماز تشکیل و حجتالاسلام محسن قرائتی به عنوان نماینده ایشان در این ستاد منصوب شد.
رئیس ستاد اقامه نماز مازندران افزود: این ستاد در حوزههای فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و نظارت و ارزیابی فعالیت میکند و با توجه به سالروز حادثه آتشسوزی مسجدالاقصی، فاصله بیستویکم تا سیام مرداد به عنوان دهه فرهنگی مسجد و ترویج معارف نماز گرامی داشته میشود.
ابراهیمی گفت: برای این دهه برنامههای متعددی در دستگاههای اجرایی، مساجد و مجموعههای فرهنگی استان پیشبینی شده است تا اهمیت نماز و نقش مسجد در تربیت نسل جدید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
وی با تأکید بر مردمی بودن ستاد اقامه نماز افزود: مأموریت این ستاد همه خانهها، مساجد، تکایا، نمازخانههای بینراهی، ادارات و محیطهای اجتماعی را دربرمیگیرد و همه مردم در قبال اقامه و ترویج نماز مسئول هستند.
رئیس ستاد اقامه نماز مازندران ادامه داد: اگر بخواهیم با آسیبهایی مانند گرانفروشی، دروغ، فریب، ضعف اخلاقی و بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی مقابله کنیم، باید به نماز توجه ویژه داشته باشیم.
ابراهیمی با اشاره به نقش مدیران در ترویج فرهنگ نماز گفت: مدیران دستگاههای اجرایی علاوه بر مسئولیت اداری، باید در محیط کار و اجتماعات مختلف حضور مؤثر داشته باشند و فرهنگ نماز را در مجموعه تحت مدیریت خود تقویت کنند.
وی همچنین با اشاره به اهمیت نماز جمعه اظهار کرد: حضور در نماز جمعه علاوه بر آثار عبادی، آثار اجتماعی و فرهنگی فراوانی دارد و میتواند موجب تقویت وحدت، همدلی و بصیرت در جامعه شود.
رئیس ستاد اقامه نماز مازندران از برنامهریزی برای برگزاری سیوسومین اجلاس سراسری نماز خبر داد و افزود: رویکرد مهم اجلاس امسال توجه به نسل نو و جوانان است و در همین راستا فراخوانی برای دریافت پرسشها و شبهات نسل جوان در حوزه نماز منتشر شده است.
ابراهیمی یکی از مطالبات مهم ستاد اقامه نماز را باز بودن مساجد در اوقات نماز عنوان کرد و گفت: در جلسه شورای اقامه نماز استان با استاندار مازندران، موضوع باز بودن مساجد مطرح و مقرر شد مسئله بیمه خادمان مساجد پیگیری شود تا زمینه فعالیت مستمر خادمان و باز بودن مساجد در اوقات نماز فراهم شود.
وی با اشاره به ظرفیت گردشگری مازندران و حضور میلیونها مسافر در استان خاطرنشان کرد: با توجه به حجم بالای سفر و وجود حدود ۴۰۰ کیلومتر نوار ساحلی، ایجاد و تقویت نمازخانهها و مجتمعهای خدماتی و اقامه نماز در مسیرهای ورودی و خروجی استان ضروری است.
رئیس ستاد اقامه نماز مازندران افزود: در همین راستا، ایجاد مجتمعهای نماز با مشارکت خیران و دستگاههای مسئول دنبال میشود تا مسافران و گردشگران نیز در مسیر سفر به امکانات مناسب برای اقامه نماز دسترسی داشته باشند.
ابراهیمی در پایان بر ضرورت تبدیل ترویج نماز و معارف دینی به یک فرهنگ عمومی تأکید کرد و گفت: همه مردم و مسئولان در این مسیر مسئولیت دارند.