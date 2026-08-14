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روحالله رستمی، قهرمان پارالمپیک جهان، با حضور در پشت صحنه مجموعه «پرنده کوکی» از روند تولید این مجموعه بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجموعه تلویزیونی «پرنده کوکی» از تولیدات مرکز سیمافیلم به تهیهکنندگی سیدرامین موسویملکی و کارگردانی حمیدرضا لوافی، این روزها در حال تولید است.
«پرنده کوکی» داستان جوانی به نام «عماد» را روایت میکند که با بازی مجید یوسفی، درگیر مجموعهای از اتفاقات پیچیده و غیرمنتظره میشود، علاوه بر این فرزاد حسنی و مهران رجبی هم از دیگر بازیگران این مجموعه هستند.