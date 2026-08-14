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دوره آموزش تخصصی پایه اقلیمشناسی با حضور ۲۰ نفر از امدادگران و نجاتگران هلال احمر در کوهچنار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان کوهچنار گفت: دوره تخصصی اقلیمشناسی در روزهای پایانی مردادماه، با حضور ۲۰ نفر از امدادگران و نجاتگران در این شهرستان برگزار شد.
سجاد امیرزاده افزود: در این دوره فراگیران با مباحث انسان و محیط، موقعیت جغرافیایی، چرخه آب، خشکسالیها، بیابانها و تغییرات اقلیمی، کاربرد اقلیم در امداد و نجات و حوزههای تخصصی دیگر، آب و هوا و هواشناسی آشنا شدند.
او در پایان گفت: در پایان این دوره پس از برگزاری آزمون، به افرادی که موفق به کسب نمره قبولی شدند، گواهینامه دوره آموزشی داده شد.