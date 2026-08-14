مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان گیلان‌غرب از بازسازی و راه‌اندازی مجدد چاه آب شرب روستای درگه در بخش گواور خبر داد و گفت: با تعویض الکتروپمپ ۱۱ کیلووات، اصلاح ۴۰ متر کابل برق و بازسازی تابلوی برق چاه، آبرسانی به این روستا دوباره پایدار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمانشاه، شهاب کریمی‌پناه اظهار کرد: درپی بروز نقص فنی در تجهیزات پمپاژ چاه آب روستای درگه، تیم فنی و عملیاتی این امور در کوتاه‌ترین زمان در محل حاضر و عملیات تعمیر و بازسازی تجهیزات را آغاز کردند.

او افزود: در این عملیات، شناور ۱۱ کیلووات تعویض و ۴۰ متر کابل برق متصل به چاه اصلاح و بهینه‌سازی شد. همچنین تابلوی برق چاه به‌طور کامل بازسازی و قطعات فرسوده با تجهیزات استاندارد جایگزین شده است.

کریمی‌پناه با تأکید بر اهمیت پایداری تأمین آب شرب روستاها، بیان کرد: با اجرای این عملیات که با هدف افزایش راندمان و جلوگیری از حوادث احتمالی انجام شد، پمپاژ چاه دوباره راه‌اندازی و تأمین آب شرب روستای درگه پایدار شد.