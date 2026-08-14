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مردم جنوب غرب خوزستان در صد و شصت و هفتمین شب از تجمعات مردمی، با حضور در میدان خیابان بر ادامه مسیر مقاومت و ایستادگی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مردم شهرستانهای آبادان و خرمشهر در صد و شصت و هفتمین شب از تجمعات با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و سر دادن شعارهایی در حمایت از مقاومت، بر پایبندی خود به آرمانهای شهدا تأکید کردند.
شرکتکنندگان در این تجمع اعلام کردند تا آخرین قطره از خون خود در مسیر آرمانهای شهدا و مقاومت ایستادهاند.
حاضران با تأکید بر ادامه راه شهدا و حفظ وحدت و انسجام ملی، اعلام کردند میدان خیابان را ترک نخواهند کرد.
این تجمع با حضور اقشار مختلف مردم و با شعارهای مرگ بر آمریکا و در حمایت از جبهه مقاومت برگزار شد.