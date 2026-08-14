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معاون امور عمرانی استانداری خوزستان در جریان بازدید از طرحهای عمرانی شهرستان باوی، بر پیگیری جدی تکمیل طرحهای نیمهکاره و رفع نواقص طرحهای بهرهبرداری شده در این شهرستان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، سیدمهران علم الهدایی از وضعیت طرحهای نیمه کاره شهرستان باوی ازجمله ورزشگاه نیمهکاره شهر شیبان و تصفیهخانه این شهر، پل جدید ملاثانی و بیمارستان الزهرا (س) بازدید کرد.
وی همچنین وضعیت زمین ۷۰ هکتاری هوره که محل تجمع فاضلاب و زهکشها و تهدیدی برای شهر شیبان و رودخانهی کارون است را بررسی کرد و در خصوص طرح پل "جدید عنافچه" نیز با وجود افتتاح، نواقصی، چون روشنایی و تعریض مسیرهای دسترسی شناسایی شد که مقرر شد با فوریت در دستور کار تکمیل قرار گیرد.
علم الهدایی درخصوص بیمارستان نیمهکاره خیرساز ۱۴۳ تختخوابی فاطمهالزهرا (س) اظهار داشت: با حضور نمایندگان شهرستانهای اهواز، حمیدیه، باوی و کارون، تلاشها برای فعالسازی این طرح مهم درمانی باجدیت از طریق استاندار و معاونتهای مرتبط در حال پیگیری است.
در پایان این بازدید، در نشستی با حضور تمامی مسئولان دستگاههای اجرایی تمامی طرح های عمرانی حوزه شهرداریهای ویس، ملاثانی، شیبان و همچنین مشکلات شهر رامین مورد بررسی و جمعبندی قرار گرفت.
معاون امور عمرانی استانداری خوزستان ابراز امیدواری کرد که با پیگیریهای مستمر، شاهد تحقق اهداف توسعهای و رفع مشکلات شهرستان باوی در حوزهی عمرانی باشیم.