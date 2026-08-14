بهرهمندی ۴۲ روستای شهرستان جلفا از نعمت گاز طبیعی
رئیس اداره گاز جلفا گفت:از مجموع ۵۰ روستای این شهرستان ۴۲ روستا از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند و گازرسانی به دو روستا نیز در دست اجراست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،
جعفر حسینی با اشاره به وضعیت گازرسانی در مناطق روستایی شهرستان جلفا اظهار کرد:در حال حاضر شش روستای شهرستان خالی از سکنه هستند به همین دلیل فاقد شبکه گازرسانی هستند با این حال با توجه به اقدامات انجام شده ۹۹.۸ درصد از کل شهرستان جلفا تحت پوشش گاز طبیعی قرار دارد.
وی با تاکید بر اهمیت مدیریت مصرف گاز افزود: بهینهسازی مصرف انرژی موضوعی است که باید همه مشترکان نسبت به آن توجه داشته باشند. استفاده از تجهیزات گرمایشی با راندمان بالا میتواند نقش موثری در کاهش مصرف گاز و افزایش بهرهوری داشته باشد.
رئیس اداره گاز شهرستان جلفا ادامه داد: مردم میتوانند در صورت نیاز از بخاریهای هرمتیک و تجهیزات گرمایشی استاندارد و پربازده استفاده کنند تا ضمن تامین گرمای مطلوب مصرف گاز نیز کاهش یابد.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت رعایت نکات ایمنی در زمان بازسازی منازل خاطرنشان کرد: شهروندان در هنگام بازسازی خانهها بهتر است استفاده از سیستمهای گرمایشی مناسب مانند پکیج و همچنین نصب پنجرههای دوجداره را در نظر بگیرند.
رئیس اداره گاز شهرستان جلفا تصریح کرد: استفاده از تجهیزات استاندارد و کممصرف و همچنین پنجرههای دوجداره علاوه بر کمک به کاهش مصرف گاز میتواند از نظر ایمنی و حفظ گرمای داخل ساختمان نیز موثر باشد.
حسینی بر ضرورت فرهنگسازی در زمینه مصرف بهینه و ایمن گاز تاکید کرد و گفت: با انتخاب تجهیزات استاندارد، رعایت اصول ایمنی و توجه به بهینهسازی مصرف میتوان ضمن کاهش هزینههای خانوار و واحدهای صنعتی به پایداری شبکه گاز و مدیریت مصرف انرژی نیز کمک کرد.