صد‌ها هزار دانش‌آموز در انگلیس نتایج آزمون پایان دوره ششم دبیرستان خود را در حالی دریافت کردند که برای بسیاری از آنها نه پایان دوران مدرسه، بلکه آغاز یک تصمیم بزرگ است، کارآموزی، ورود مستقیم به بازار کار یا دانشگاه، در انگلیس گرفتن پذیرش دانشگاه پایان یک رقابت نیست؛ آغاز مسیری پرهزینه برای رسیدن به شغلی است که هیچ تضمینی برای آن وجود ندارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ روزی مهم برای صد‌ها هزار جوان در انگلیس رقم خورد، روزی که نتیجه سال‌ها درس خواندن را در قالب نمرات پیش از دانشگاه دریافت می‌کنند.

نتیجه امتحانات آمد، برای بسیاری قدم بعدی روشن است دانشگاه، اما برای شمار زیادی سوال بزرگ‌تر تازه شروع می‌شود، آیا رفتن به دانشگاه هنوز بهترین مسیر برای رسیدن به یک شغل خوب و آینده‌ای مطمئن است؟

نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد جوانان فارغ التحصیل دبیرستان در انگلیس در پیمودن هر دو راه دانشگاه یا بازار کار در نگرانی‌هایی غوطه ورند.

تحصیل در مدارس دولتی در انگلیس رایگان است، اما دانشگاه اینگونه نیست و هزینه تحصیل بر دوش دانشجویان است. فارغ التحصلان بومی دانشگاه در انگلیس متناسب با درجه دانشگاه و رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی باید به طور متوسط ۴۳ تا ۵۳ هزار پوند پرداخت کنند و در صورت دریافت وام دانشجویی با ده‌ها هزار پوند بدهی فارغ التحصیل می‌شوند که روز نامه گاردین از آن به عنوان بمب ساعتی بدهی یاد کرده است.

الویس برنز دانش‌آموز سابق می‌گوید: من برای پرداخت شهریه دانشگاه مجموعا ۴۳ هزار پوند وام گرفتم و الان باید ۵۸ هزار پوند پس بدهم. با این که ماهانه صد‌ها پوند قسط وام پرداخت می‌کنم، چون بهره وام در حال افزایشه، بدهی من هم مدام بالا می‌رود.

سود روز افزون وام دانشجویی نیز خود حکایت دیگری دارد.

جورجیا پیکفورد دانشجوی سابق می‌گوید: من در سال ۲۰۱۷ وارد دانشگاه شدم. مجموعا ۴ سال درس خواندم و ۶۴ هزار پوند، هزینه وام دانشجویی من شد. آن زمان نمی‌دانستم که در تمام مدت بهره وامی که دریافت کردم رو به افزایش است؛ بنابراین در سال ۲۰۲۱ که فارغ التحصیل شدم، باید ۷۳ هزار پوند پرداخت می‌کردم. جرات نمی‌کنم به باقی مانده وام دانشجویی‌ام نگاه کنم، اما چندی پیش یک نگاه کردم و دیدم که الان بیش از ۸۵ هزار پوند بدهکارم با این که هر ماه، مبلغی از قسط وامم را پرداخت می‌کنم.

تحلیل اندیشکده «بنیاد بین نسلی» نشان می‌دهد که ورودی‌های جدید به دانشگاه‌ها در انگلیس با سود‌ها یا جریمه‌های مالی شدیدتری نسبت به فارغ التحصیلان قبلی مواجه خواهند شد.

انجم پیر می‌گوید: جوانانی که از وام دانشجویی استفاده کرده‌اند، حتی قادر نیستند اصل مبلغ وام را پرداخت کننده چه برسد به بهره آن وام. اقساط این وام‌ها، بخش اعظم دستمزد فارغ‌التحصیلان را در صورت اشتغال به کار می‌بلعد.

تشکل‌های دانشجویی بهره وام‌های دانشجویی را با بهره وام‌های نزول‌خواران حرفه‌ای مقایسه می‌کنند در حالیکه دانشجویان تازه وارد تصور می‌کنند بهره این بانک‌ها اندک و اقساط آن‌ها، کم است اعتراضات دانشجویان و درخواست آنان از نمایندگان مجلس برای کمک در این باره هم تاکنون به جایی نرسیده است.

خانم مگ هیلیر (Meg Hillier) رئیس کمیته ویژه مجلس درباره وام دانشجویی می‌گوید: اغلب افرادی که از وام دانشجویی استفاده می‌کنند، افراد ۱۸ ساله‌اند و اطلاع چندانی از شرایط دریافت و بازپرداخت وام ندارند. این در حالی است که نیمی از دانشجویان جدید در این کشور تنها را ورودشان به دانشگاه ها، دریافت وام است تا بتوانند شهریه دانشگاه را بپردازند بنابراین، چاره‌ای ندارند که این قرارداد‌ها را امضا کنند.

داده‌های رسمی نشان می‌دهد در سال تحصیلی ۲۰۱۵- ۲۰۱۶، سهم دولت در پرداخت هزینه تحصیل دانشجویان حدود ۴۶ درصد بود. اما اکنون فقط هشت درصد از هزینه‌های تحصیل را دولت تامین می‌کند.