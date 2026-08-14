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معاون پیشگیری و کاهش خطر سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، گفت: 96 درصد از مجموع ۵۱ هزار و ۷۲۴ واحد مسکونی اسیب دیده در جنگ در تهران تعیینتکلیف شده و عملیات رفع خسارت آنها انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدعلی شریفی افزود: ۴۰ هزار و ۱۰۰ واحد دارای خسارت جزئی بودهاند که ۹۸ درصد آنها تعمیر شده و ۹ هزار و ۸۵ واحد نیز خسارت متوسط داشتهاند که ۹۶ درصد عملیات بازسازی و رفع خسارت آنها به پایان رسیده است.
شریفی همچنین گفت: ۲ هزار و ۱۳۵ واحد به علت شدت خسارت در فهرست تخریب و نوسازی قرار گرفتهاند و عملیات اجرایی این واحدها به ۶۴ درصد پیشرفت رسیده است.
معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، ندرباره آخرین وضع بازسازی واحدهای آسیبدیده از جنگ گفت: بازسازی آسیبهای جزئی و متوسط تمام شده است.
لطفالله فروزنده، افزود: برای مقاومسازیها و نوسازیها با مالکان توافقات لازم انجام شده است و برای انتقال برخی از ساختمانها نیز اقداماتی در حال انجام است.
فروزنده با اشاره به وضع نوسازی در مناطق مختلف تهران گفت: مهمترین مسأله ما در بحث نوسازی در منطقه ۱۱ بود که در حال حل شدن است.
معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران ادامه داد: این بازسازی و نوسازیها تا دو سال طول میکشد و خیابان جاجرودی در منطقه ۴ از نمونههای برجسته در بحث نوسازی است.