پخش زنده
امروز: -
۵ نانوایی متخلف در شهرستانهای نوشهر، تنکابن و رامسر بهدلیل گرانفروشی، کمفروشی و قاچاق آرد با دستور تعزیرات حکومتی مهروموم شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: در راستای رسیدگی به مطالبات و نارضایتیهای شهروندان از عملکرد برخی واحدهای نانوایی، گشتهای مشترک نظارتی تعزیرات حکومتی در شهرستانهای نوشهر، تنکابن و رامسر برگزار شد.
حسام افزود: این گشتهای نظارتی با حضور رؤسای شعب تعزیرات حکومتی، کارشناسان اداره صنعت، معدن و تجارت و شرکت غله انجام و عملکرد واحدهای نانوایی از نظر رعایت ضوابط و مقررات مورد بررسی قرار گرفت.
وی تصریح کرد: در جریان این بازرسیها، برای ۵ واحد نانوایی بهدلیل ارتکاب تخلفاتی از جمله گرانفروشی، کمفروشی و قاچاق آرد پرونده تشکیل شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: پس از احراز تخلف، بهمنظور ایجاد بازدارندگی و صیانت از حقوق مصرفکنندگان، دستور مهروموم ۵ واحد متخلف صادر و بلافاصله اجرا شد.
حسام افزود: پرونده متصدیان این واحدهای صنفی نیز تشکیل و برای رسیدگی و اعمال قانون به شعب تعزیرات حکومتی ارسال شده است.