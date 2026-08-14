روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه، از دستگیری عنصر باقیمانده یک تیم تروریستی پس از یک هفته اشراف اطلاعاتی و تعقیب و گریز، در صبح امروز (جمعه ۲۳ مرداد۱۴۰۵) در جنوب شرق کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان؛ پس از هلاکت ۲ نفر از عناصر یکی از گروهک‌های تروریستی در تاریخ ۱۵ مردادماه ۱۴۰۵ در جنوب استان سیستان و بلوچستان، پس از یک هفته اشراف اطلاعاتی دقیق در تعقیب سایر عناصر باقیمانده این تیم، در صبح امروز (جمعه ۲۳ مردادماه) با تلاش پاسداران گمنام امام زمان (عج) در قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه و سازمان اطلاعات سپاه سلمان سیستان و بلوچستان، یک نفر دیگر از اعضای این تیم به همراه مقادیر زیادی سلاح، مهمات، تجهیزات انفجاری و ارتباطی در جنوب استان دستگیر شد.

اعضای باقیمانده این تیم قصد انجام اقدامات تروریستی بر روی اهداف از پیش تعیین شده در جنوب استان را داشتند.

رهبران مزدور این تیم تروریستی - وابسته به رژیم منحوس صهیونی و رژیم تروریستی آمریکا تحت حمایت کشور‌های مرتجع عربی حوزه خلیج فارس، قصد دارند پس از شکست رهبرانشان در جنگ نظامی با کشورمان، سلسله اقدامات تروریستی را در استان رقم بزند که باعنایت خداوند متعال این عناصر تروریستی قبل از هرگونه اقدام تروریستی مورد ضربه قرار گرفتند.