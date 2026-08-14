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مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی از ثبتنام ۲۶ هزار و ۵۰۰ مددجوی استان در جشنواره قرآنی باران وحی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مجید الهی راد گفت: ثبتنام هشتمین دوره جشنواره قرآنی باران وحی از یک ماه گذشته آغاز شده و تا پایان مرداد ماه ادامه دارد و اعضای خانوادههای تحت حمایت کمیته امداد فرصت دارند در رشتههای مختلف این رویداد قرآنی شرکت کنند.
وی با بیان اینکه میزان مشارکت استان در جشنواره امسال به ۲۰۰ درصد تحقق سهمیه پیشبینی شده رسیده است، ادامه داد: سال گذشته نیز خراسان شمالی با مشارکت گسترده مددجویان، موفق به کسب رتبه دوم کشور در این جشنواره شد و امیدواریم امسال نیز با حضور پررنگ خانواده بزرگ کمیته امداد، شاهد تداوم این موفقیت باشیم.
الهی راد گفت: پس از پایان مرحله ثبتنام در پایان مرداد ماه، بررسی و داوری آثار شرکتکنندگان از ابتدای شهریورماه آغاز خواهد شد و آثار در رشتهها و گروههای سنی مختلف مورد ارزیابی قرار میگیرد.
مدیر کل کمیته امداد خراسان شمالی با اشاره به تنوع رشتههای هشتمین جشنواره «باران وحی» افزود: این جشنواره در بخشهای مختلف قرآنی، آوایی، معارفی و هنری برگزار میشود و رشتههایی همچون قرائت قرآن، ترتیل، حفظ، اذان، دعاخوانی، قصهگویی، نقاشی، عکاسی و دیگر رشتههای فرهنگی و هنری را شامل میشود.
وی ادامه داد: این جشنواره در دورههای مختلف سنی برگزار شده و فرصت مناسبی برای شناسایی و پرورش استعدادهای قرآنی خانوادههای تحت حمایت فراهم میکند.
الهیراد با اشاره به نقش همیاران قرآنی در برگزاری این رویداد بیان کرد: در حال حاضر ۵۰ نفر از همیاران قرآنی در استان با کمیته امداد همکاری دارند و در زمینه راهنمایی مددجویان، ثبتنام و آمادهسازی و ارائه آثار، یاریرسان خانوادههای تحت حمایت هستند.
وی خاطرنشان کرد: فعالیتهای فرهنگی و قرآنی در کمیته امداد تنها به برگزاری مسابقات و جشنوارهها محدود نمیشود، بلکه تلاش میکنیم با تقویت انس خانوادههای تحت حمایت با قرآن و معارف دینی، زمینه رشد معنوی، افزایش امید، اعتمادبهنفس و توانمندی فکری و اجتماعی آنان را فراهم کنیم؛ چرا که فرهنگ قرآنی میتواند در کنار حمایتهای اقتصادی، نقش مؤثری در تعالی و استحکام زندگی خانوادههای تحت حمایت داشته باشد.
مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی در پایان از خانوادههای تحت حمایت خواست فرصت باقیمانده تا پایان مردادماه را مغتنم شمرده و با حضور در این جشنواره، استعدادهای قرآنی و هنری خود را به نمایش بگذارند.