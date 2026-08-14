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اداره کل هواشناسی خوزستان با صدور هشدار سطح زرد، درباره احتمال وقوع رگبارهای نقطهای، رعدوبرق، وزش باد متوسط تا شدید و تندبادهای لحظهای در برخی مناطق استان هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، بر اساس هشدار سطح زرد اداره کل هواشناسی استان، فعالیت سامانه همرفتی و احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق از اواسط وقت امروز، جمعه ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ آغاز میشود و تا اواخر وقت یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.
این سامانه جوی میتواند در برخی مناطق، بهویژه نیمه شمالی و نیمه شرقی خوزستان، موجب وقوع رگبارهای نقطهای، رعدوبرق، وزش باد متوسط تا شدید و تندبادهای لحظهای پس از تشکیل ابر شود.
بر اساس اعلام هواشناسی خوزستان، پیامدهای احتمالی این شرایط شامل رعدوبرق، احتمال لغزندگی محورهای مواصلاتی و کوهستانی و ایجاد روانآب در پی بارشها خواهد بود.
در این هشدار به شهروندان توصیه شده است از توقف و اسکان در بستر و حاشیه رودخانهها و همچنین زیر درختان خودداری کنند و هنگام رانندگی در زمان بارندگی، با توجه به لغزندگی جادهها، احتیاط بیشتری داشته باشند.
همچنین با توجه به احتمال وقوع شرایط ناپایدار در مناطق مرتفع، رعایت احتیاط در هنگام صعود به ارتفاعات و انجام فعالیتهای کوهنوردی ضروری است.
از شهروندان خواسته شده است با توجه به ماهیت نقطهای بارشها، توصیههای ایمنی را جدی گرفته و از قرار گرفتن در معرض خطرات ناشی از رعدوبرق و تندبادهای لحظهای پرهیز کنند.