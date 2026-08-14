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مدیرکل ثبت احوال خوزستان گفت: نامهای علی و فاطمه با ثبت ۸۰۵ مورد، پرتکرارترین نامهای انتخابشده برای نوزادان پسر و دختر در ۴ ماه نخست امسال در استان بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مصطفی امانیپور مدیرکل ثبت احوال خوزستان با بیان اینکه نام علی با ثبت ۴۱۱ مورد، پرتکرارترین نامانتخاب شده برای نوزادان پسر در ۴ ماهه نخست امسال بوده است، گفت: پس از نام علی، نامهای حسین با ۳۸۳ مورد، امیرعلی با ۳۰۸ مورد، عباس با ۲۹۰ مورد و محمد با ۲۸۷ مورد در رتبههای بعدی قرار دارند.
او ادامه داد: در میان نامهای دختران نیز فاطمه با ۳۹۴ مورد بیشترین فراوانی را داشته و پس از آن زینب با ۲۸۸، «زهرا» با ۲۱۲، ماهین با ۲۰۳ و پناه با ۱۹۵ مورد قرار گرفتهاند.
امانیپور گفت: این آمار بر اساس نامهای ثبتشده در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ در استان خوزستان اعلام شده است.