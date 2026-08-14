معاون وزیر صمت از ارائه تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی با نرخ حدود ۸ درصد و بازپرداخت سه‌ساله برای جایگزینی خودرو‌های فرسوده خبر داد و گفت: متقاضیان پس از ثبت‌نام، بدون قرعه‌کشی به خودروساز معرفی می‌شوند.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما ؛ آقای فرشاد مقیمی گفت: آیین‌نامه قانون اسقاط خودرو‌های فرسوده پس از بیش از یک سال بررسی و توافق میان ۱۹ دستگاه اجرایی، به تصویب هیئت وزیران رسیده و اخیراً ابلاغ شده است.

وی با تأکید بر الزام دولت به اجرای قانون اسقاط خودرو‌های فرسوده گفت: اسقاط خودرو‌های فرسوده علاوه بر کاهش مصرف سوخت، می‌تواند به کاهش آلودگی هوا نیز کمک کند.

مقیمی با اشاره به مشوق‌های پیش‌بینی‌شده برای اجرای این طرح گفت: برای جایگزینی خودرو‌های فرسوده، حدود ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات با نرخ حدود ۸ درصد و بازپرداخت سه‌ساله در نظر گرفته شده است.

رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) افزود: دارندگان خودرو‌های فرسوده در سامانه مربوطه می‌توانند میان اسقاط خودرو یا جایگزینی آن انتخاب کنند و در صورت انتخاب جایگزینی، بدون قرعه‌کشی و قرار گرفتن در صف انتظار، به خودروساز مورد نظر معرفی می‌شوند.

وی با اشاره به ارزش گواهی‌های اسقاط ادامه داد: قیمت هر گواهی حدود ۶۰ میلیون تومان تعیین شده و برخی خودرو‌های فرسوده امکان دریافت سه گواهی، معادل ۱۸۰ میلیون تومان، را دارند.

معاون وزیر صمت همچنین گفت: خودرو‌های فرسوده مشمول قانون، در صورت ثبت‌نام از سهمیه سوخت برخوردار می‌شوند، اما بر اساس دستورالعمل ابلاغ‌شده، امکان تردد آنها در کلان‌شهر‌ها محدود است و نقل‌وانتقال و تعویض پلاک آنها نیز ممنوع خواهد بود.

وی تأکید کرد: این قانون علاوه بر خودرو‌های شخصی، تاکسی‌های اینترنتی، ناوگان حمل‌ونقل عمومی، خودرو‌های خدماتی و باربری را نیز شامل می‌شود.

به گفته معاون وزیر صمت؛ اجرای این آیین‌نامه احتمالا از هفته آینده آغاز می‌شود و پس از اجرا، بازخورد‌های طرح حداکثر ظرف یک ماه بررسی می‌شود و در صورت نیاز، پیشنهاد‌هایی برای تخفیف، اصلاح یا توقف برخی محدودیت‌ها به مراجع تصمیم‌گیر ارائه خواهد شد.