پخش زنده
امروز: -
مسجد تنها مکان برگزیده شده برای تربیت بندگان خداست و مسجد نه تنها عابدپرور، بلکه مجاهدپرور و خادمپرور است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حجتالاسلام والمسلمین حجتالله شاهسنایی، مدیر اجرایی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان اصفهان، پیش از ظهر امروز در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) اصفهان، خالی شدن مساجد از جوانان را مقدمه نفوذ دشمن است گفت:
وی افزود: نخستین نقطهای که خداوند بر روی خشکی پدید آورد، کعبه معظمه بود که قبلهگاه همه مساجد و مسجدالحرام، سید همه مساجد است.
حجتالاسلام والمسلمین حجتالله شاهسنایی گفت: پیامبر اکرم(ص) نخستین اقدام خود بر روی کره خاکی را برپایی کعبه و مسجدالحرام پیش از هبوط انبیا قرار داد؛ از این رو میتوان مسجد را «فرودگاه» رحمت، برکت و نور الهی دانست که هم محل نزول قرآن و هم جایگاه صعود و پرواز معنوی بندگان است.
مدیر اجرایی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان اصفهان با بیان اینکه مسجد تنها مکان برگزیده شده برای تربیت بندگان خداست، افزود: مسجد نه تنها عابدپرور، بلکه مجاهدپرور و خادمپرور است.
وی، محراب مسجد را محل جنگ با نفس اماره، شیطان و دشمنان بیرونی دانست و یادآور شد: پیامبر اکرم(ص) مسجد را افزون بر عبادت و نیایش، پایگاه بسیج و سازماندهی لشکرهای اسلامی قرار داد؛ از مسجد نیرو به جبهه اعزام میشد و در مسجد امور حکومتی و مردمی سامان مییافت.
مدیر اجرایی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان اصفهان، با اشاره به فرمایشات امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری درباره «سنگر بودن مساجد» گفت: اگر مساجد از جوانان و نوجوانان خالی شود، یعنی دشمن در تهاجم و شبیخون فرهنگی موفق شده است.
حجتالاسلام والمسلمین حجتالله شاهسنایی گفت: اصفهان با دعوت به توبه از غفلتها و کوتاهیها در حق مسجد تاکید کرد: امروز مردم در موکبهای اربعین و راهپیماییها حضور حماسی دارند، اما این جوشش باید به مساجد منتقل شود. اگر جوانان در مساجد مبعوث شوند، پیروزی نهایی حاصل خواهد شد و دشمن که تمام توطئهاش تخریب مساجد است، شکست کامل میخورد؛ تخریبی که امروز نه با قلدری و آتشزدن، بلکه با فراری دادن جوانان از مسجد محقق میشود.
مدیر اجرایی امور مساجد اصفهان تاکید کرد: بیعت عملی با ولیخدا پنج رکن شدت عمل بر کفار، رحمت میان مسلمانان که در موکبهای اربعین به خوبی دیده شد، اقامه نماز جماعت اول وقت در مساجد، اخلاص نیت برای خدا و جلب رضوان الهی را دارد.
وی افزود: اگر این ارکان محقق شود، خداوند فتح قریب، فتح مبین، سکینه، افزایش ایمان و غنیمتهای فراوان را وعده داده است.
شاهسنانی با اشاره به پیشینه کهن مساجد اصفهان، از سلمان فارسی(ره) به عنوان نخستین سازنده مسجد در این شهر یاد کرد و گفت: مساجد تاریخی اصفهان نظیر مسجد امام، مسجد جامع، شیخ لطفالله، سید و آقانور، نه تنها میراث شهری و ملی، بلکه میراث بینالمللی هستند و نیازمند برنامهریزی ویژه با هیئتامناء، مدیر و امام متخصص میباشند.
وی از برپایی اعتکاف در بیش از ۶۵۰ مسجد و راهاندازی موکب در بیش از ۲۰۰ مسجد استان خبر داد و افزود: با وجود ۶ هزار مسجد در استان، اگر همه این مساجد فعال شوند، گلستان عظیمی از خدمات و برکات پدید میآید.