مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با اشاره به آغاز برداشت ارقام زودرس پسته در جاجرم، گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال ۱۲ هزار و ۵۰ تن پسته از باغات استان برداشت شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، جواد همدمیان گفت: میانگین عملکرد پسته خشک در شهرستان جاجرم در هر هکتار ۱.۱ تن برآورد می‌شود که بر این اساس، انتظار می‌رود حدود ۱۸۷ تن پسته خشک از ارقام زودرس این شهرستان برداشت شود.

وی گفت: سطح باغ‌های پسته این استان از هشت هزار هکتار عبور کرده و برنامه توسعه این محصول اقتصادی تا پایان برنامه هفتم توسعه با هدف افزایش تولید و ارتقای جایگاه استان در کشور دنبال می‌شود.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی افزود: اکنون هشت هزار و ۲۴ هکتار از باغ‌های استان به کشت پسته اختصاص دارد که از این میزان ۶ هزار و ۳۴۲ هکتار بارور است.

همدمیان افزود: میانگین عملکرد باغ‌های بارور پسته در استان هزار و ۹۰۰ کیلوگرم در هکتار برآورد می‌شود و پیش بینی شده امسال مجموع تولید این محصول به ۱۲ هزار و ۵۰ تن برسد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با اشاره به جایگاه استان در تولید پسته کشور، گفت: خراسان شمالی از نظر تولید این محصول رتبه سیزدهم کشور را دارد و ظرفیت مناسبی برای توسعه کشت پسته به عنوان محصولی اقتصادی و ارزآور در اختیار دارد.

همدمیان ادامه داد: بر اساس اهداف برنامه هفتم، توسعه ۲ هزار و ۳۷۴ هکتار باغ پسته در استان برنامه‌ریزی شده که شامل ۸۰۲ هکتار در سال ۱۴۰۵، ۷۲۲ هکتار در سال ۱۴۰۶ و ۶۵۰ هکتار در سال ۱۴۰۷ خواهد بود.

وی تصریح کرد: توسعه باغ‌های پسته با استفاده از ارقام مناسب، مدیریت بهینه منابع آب و بهره گیری از روش‌های نوین باغداری، علاوه بر افزایش تولید و درآمد باغداران، می‌تواند نقش موثری در توسعه صادرات محصولات باغی و ارتقای جایگاه خراسان شمالی در تولید پسته کشور داشته باشد.