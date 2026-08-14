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سرعت وزش باد امروز (۲۳ مرداد) در اغلب نقاط خراسان جنوبی افزایش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: با تقویت گرادیان فشار در منطقه شرق کشور از امروز بر سرعت وزش باد در اغلب نقاط استان افزوده میشود بنابراین تا اواسط هفته پیش رو گاهی وزش باد شدید تا خیلی شدید بویژه برای روزهای یکشنبه و دوشنبه سبب خیزش گرد و خاک کاهش کیفیت هوا و میزان دید افقی به خصوص در نیمه شرقی و بخش مرکزی خواهد شد.
زارعی افزود: در مرز شرقی و مناطق مستعد طوفان گرد و خاک و بروز خسارت هم دور از انتظار نیست.
وی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد در خراسان جنوبی و هشدار سطح نارنجی در شهرستان نهبندان گفت: در این هشدار به اطمینان به استحکام سازههای موقت ازجمله تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه ها، گذاشتن قیم کنار نهالهای جوان و درختان آسیب پذیر، احتیاط در ترددهای بین شهری در نوار شرقی استان، خودداری از توقف و پارک خودرو در اطراف درختان کهن سال و ساختمانهای نیمه کاره، احتیاط در عملیاتهای عمرانی و عدم حضور در فضاهای باز برای افراد سالخورده، دارای بیماریهای تنفسی و کودکان توصیه میشود.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی افزود: با توجه به تحلیل آخرین نقشهها و عدم تغییر در خروجی مدلهای پیش یابی هواشناسی تغییرات دمایی هم تا اوایل هفته آینده ناچیز خواهد بود.