مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری از قضاوت داوران و ناظران استان در هفته اول لیگ برتر فوتبال کشور خبر داد.

حضور داوران و ناظران چهارمحال و بختیاری در هفته اول لیگ برتر فوتبال کشور

حضور داوران و ناظران چهارمحال و بختیاری در هفته اول لیگ برتر فوتبال کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، حسین زمانی گفت موعود بنیادی فرد به عنوان داور، بهمن عبداللهی کمک داور اول و حسین امیدی داور چهارم دیدار دو تیم استقلال تهران و مس شهربابک را قضاوت می کند.

وی افزود: وحید زمانی داور VAR دیدار دو تیم استقلال خوزستان و آلومینیوم اراک است.

به گفته وی یدالله جهانبازی به عنوان ناظر در دیدار تیم‌های خیبر خرم آباد و فجر سپاسی شیراز حضور خواهد داشت.

مدیر کل ورزش و جوانان استان افزود: سعید زارع نیز مدیر برگزاری دیدار دو تیم چادرملو اردکان و سپاهان اصفهان و همچنین علیرضا بدری مدیر برگزاری دیدار دو تیم ذوب‌آهن اصفهان و فولاد خوزستان خواهد بود.

به گفته وی این رقابت‌ها امروز و فردا برگزار می‌شود.