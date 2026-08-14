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مدیر کل هواشناسی خوزستان از تداوم وقوع دماهای ۴۹ و ۵۰ درجه و حتی بالاتر تا اواسط هفته آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، محمد سبزه زاری مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی طی امروز و فردا وقوع دماهای ۴۸ و ۴۹ درجه و سپس از روز یکشنبه تا روز سه شنبه وقوع دماهای ۴۹ و ۵۰ درجه و حتی بالاتر در اغلب نقاط استان بجز مناطق مرتفع شرقی و شمالی مورد انتظار است.
او افزود: تداوم جریانات گرم و مرطوب جنوبی تا اواسط روز یکشنبه (به ویژه طی صبحگاه و شامگاه)، موجب افزایش رطوبت و شرجی و مه رقیق در سواحل و مناطق جنوبی و مرکزی و غربی و شمالی خواهد شد.
سبزه زاری ادامه داد: در این مدت افزایش ابر در برخی از نقاط استان و احتمال رگبار و رعد وبرق نقطهای (به ویژه در نیمه شمالی و شرقی استان) وجود خواهد داشت.
مدیر کل هواشناسی گفت: از بعدازظهر روز یکشنبه، سرعت وزش بادها در مناطق جنوبی، غربی، مرکزی و شمالِ غربی بصورت متوسط تا نسبتاً شدید پیش بینی میشود.