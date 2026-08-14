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دور سوم انتخابی فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ رقابتهای فوتبال لیگ کنفرانس اروپا بامداد امروز به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این دور با حضور ۶۰ تیم و به صورت رفت و برگشت برگزار شد و تیمهای برتر به دور پلی آف صعود کردند. نتایج مسابقات مهم به این شرح است:
مکس لاین ویتبسک بلاروس ۲ - ۱ بوراک بانیا لوکا بوسنی و هرزگوین (وقت اضافه) مجموع دو دیدار: ۲ - ۲
- تیم بوراک بانیا لوکا بوسنی و هرزگوین در ضربات پنالتی ۲ - ۴ برنده شد. در تیم مکس لاین ویتبسک میلاد محمدی مدافع ایرانی روی نیمکت نشست.
هایدوک اشپلیت کرواسی ۴ - ۰ ژالگیریس لیتوانی ۹ - ۲ به سود هایدوک اشپلیت
توبول قزاقستان ۱ - ۲ پارتیزان بلگراد صربستان ۱ - ۵ به سود پارتیزان بلگراد
زسکا ۱۹۴۸ بلغارستان ۱ - ۲ پاناتینایکوس یونان (وقت اضافه) ۲ - ۳ به سود پاناتینایکوس
شلبورن ایرلند ۲ - ۲ آژاکس هلند ۳ - ۵ به سود آژاکس
- یولین براندت در دقیقه ۲۰ زننده گل اول تیم آژاکس بود.
سیون سوئیس ۲ - ۱ نوآه ارمنستان ۴ - ۳ به سود سیون
دینامو مینسک بلاروس ۰ - ۰ اسپورتینگ براگا پرتغال ۰ - ۱ به سود اسپورتینگ براگا
سن گالن سوئیس ۵ - ۱ شریف تیراسپول مولداوی ۸ - ۲ به سود شِریف
ترومسو نروژ ۲ - ۱ کلوژ رومانی ۷ - ۱ به سود ترومسو
قره باغ جمهوری آذربایجان ۲ - ۰ دینامو کیف اوکراین ۲ - ۱ به سود قره باغ
مادرول اسکاتلند ۲ - ۰ ایچ جی کا هلسینکی فنلاند ۳ - ۱ به سود مادرول
شکندیا مقدونیه شمالی ۰ - ۰ هیبرنیان اسکاتلند ۱ - ۲ به سود هیبرنیان
خنت بلژیک ۱ - ۱ گوته بورگ سوئد ۲ - ۱ به سود خنت
راپیدوین اتریش ۲ - ۰ پایده استونی ۶ - ۱ به سود راپیدوین
کپنهاگن دانمارک ۵ - ۱ دبرسنی مجارستان ۸ - ۱ به سود کپنهاگن
تامپرین ایلفس فنلاند ۱ - ۱ ریه کا کرواسی ۱ - ۲ ریه کا کرواسی
دونایسکا استرادا اسلواکی ۳ - ۳ توئنته هلند ۳ - ۹ به سود توئنته
- تیمهای دیترا کوزوو، اینتر دِ اسکالدس آندورا، ریگا لتونی، اینترتورکو فنلاند، دیناموسیتی آلبانی، نورشیلان دانمارک، بران نروژ، لوگانو سوئیس، راکوف لهستان، میدتیلان دانمارک و یابلونچ چک نیز از دور سوم صعود کردهاند.