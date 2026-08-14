معاون عمرانی فرمانداری تهران خبر داد
جلوگیری از ورود خودروهای غیرمجاز به خطوط ویژه
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران گفت : ایمنسازی نقاط حادثهخیز، تکمیل پوشش دوربینها در خطوط ویژه، رفع مشکل تأخیر در ارسال پیامک جرائم و ساماندهی وضع حقوقی و پلاک موتورسیکلتها از مهمترین برنامههای در دست پیگیری برای مدیریت ترافیک پایتخت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
سعید بشیری با اشاره به اولویتهای شورای ترافیک تهران در حوزه مدیریت ترافیک، افزود: اگر بخواهم دستور کار شورای ترافیک را بیان کنم، نخستین موضوع، دوربینهای ترافیکی و بحث نظارت ترافیکی است و موضوع دوم نیز ایمنسازی نقاط حادثهخیز ترافیکی است.
وی دلیل اولویت قرار گرفتن دوربینهای ترافیکی را نیاز به پایش و مانیتورینگ کامل شهر اعلام کرد و گفت: در سالهای گذشته نیز این موضوع مورد توجه بود، اما با وجود نصب دوربینها، تعداد زیادی از آنها غیرفعال بودند.
وی افزود: بر اساس سیاستگذاری استاندار تهران، جلسات متعددی در استانداری و فرمانداری برگزار شد و با برنامهریزی انجام شده، مقرر شد شهرداری تهران و مرکز کنترل ترافیک، برنامه خود را ارائه کنند. همچنین گزارشهایی از مجموعه شهرداری دریافت کردیم تا هرچه سریعتر وضع دوربینهای شهر به ویژه در نقاط گلوگاهی و معابری که حجم تردد بیشتری دارند، بهبود پیدا کند.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران با بیان اینکه گزارشهای ارائه شده از سوی شهرداری باید به تأیید پلیس راهور تهران بزرگ برسد، گفت: ملاک عمل ما تأیید پلیس راهور است تا مشخص شود چه تعداد دوربین فعال در شهر وجود دارد. واقعیت این است که در سالهای گذشته تعداد دوربینهای فعال کمتر بود، اما بر اساس قراردادهایی که شهرداری تهران، به ویژه معاونت حملونقل و ترافیک، در سال گذشته منعقد کرد، وضع نسبت به گذشته بهتر شده است؛ هرچند همچنان در این حوزه با کمبودهایی مواجه هستیم.
بشیری با اشاره به کمبود دوربین در خطوط ویژه گفت: یکی از مهمترین نواقص ما مربوط به خطوط ویژه است. در جلسه اخیر، مقرر شد در برخی پهنههای پرتردد، به ویژه در محدوده خیابان ولیعصر، دوربینهایی در محلهای مناسب نصب شود تا ضمن برخورداری از حفاظت فیزیکی، از ورود خودروهای غیرمجاز به خطوط ویژه جلوگیری کرده و امکان اعمال جریمه بازدارنده را نیز فراهم کند.
وی ادامه داد: با توجه به محدودیت منابع انسانی پلیس راهور، نیازمند پایش و مانیتورینگ الکترونیکی هستیم. دوربینها باید پلاک خودروها را ثبت و همان لحظه جریمه را اعمال کنند و پیامک تخلف نیز بلافاصله برای راننده ارسال شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران درباره رفع مشکل تأخیر در ارسال پیامک جرائم نیز گفت: یکی از مشکلات اصلی، تأخیر در ارسال پیامک برای افراد متخلف بود که این مسئله تا حد زیادی برطرف شده است. جلسهای با شرکت توسعه امن ناجی برگزار شد و بر اساس گزارشهایی که به ما ارائه شده، اکنون پیامکها در زمان مناسب ارسال میشود. پیش از این، گاهی سه تا چهار روز طول میکشید تا پیامک به دست راننده برسد که این موضوع اثر بازدارندگی لازم را نداشت، اما اکنون راننده همان لحظه از ثبت تخلف خود مطلع میشود.
بشیری در ادامه با اشاره به وضع موتورسیکلتها در طرحهای نظارت هوشمند در پایتخت، گفت: موضوع موتورسواران به طور ویژه در دستور کار قرار دارد. یکی از مسائل مهم، خوانش پلاک موتورسیکلتهاست که برای تحقق آن، نصب پلاک در قسمت جلوی موتورسیکلتها مطرح شده و در حال بررسی است.
وی افزود: قرارگاه ویژهای در حوزه ساماندهی موتورسیکلتها تشکیل شده که علاوه بر موضوع خوانش پلاک، مسائل حقوقی و مالکیت موتورسیکلتها را نیز بررسی میکند؛ زیرا بسیاری از موتورسیکلتها چندین بار خرید و فروش شدهاند، اما انتقال مالکیت آنها به صورت رسمی انجام نشده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران ادامه داد: در این قرارگاه، مجموعه دستگاه قضایی، دستگاههای مرتبط با ثبت و سایر بخشهای ذیربط حضور دارند و مقرر شده ابتدا آمار و اطلاعات دقیقی از وضعیت پلاکگذاری و مالکیت موتورسیکلتها تهیه شود تا پس از تکمیل پایگاه داده، امکان خوانش پلاک جلوی موتورسیکلتها و شناسایی تخلفات فراهم شود.
بشیری تأکید کرد: در حال حاضر، تا زمانی که این پایگاه اطلاعاتی تکمیل نشود، امکان اجرای کامل این طرح وجود ندارد. مقرر شده در جلسه بعدی شورای ترافیک، گزارش اقدامات انجام شده در حوزه مالکیت موتورسیکلتها، وضعیت پلاکگذاری و خوانش پلاک ارائه شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر دو چالش اصلی در حوزه موتورسیکلتها وجود دارد، گفت: یکی بحث حقوقی و مالکیت موتورسیکلتها و دیگری امکان خوانش پلاک توسط دوربینهاست که باید با همکاری پلیس راهور و سایر دستگاهها به صورت جهادی پیگیری شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران در ادامه درباره کنترل خطوط ویژه نیز اظهار کرد: در این حوزه تأکید ما این است که افراد عادی و کسانی که مشمول شرایط اضطراری نیستند، به هیچ عنوان وارد خطوط ویژه نشوند.
وی افزود: چندی پیش در یکی از معابر شهر، از جمله محدوده رسالت، مشاهده کردم که مأموران پلیس راهور در محل حضور داشتند و از ورود خودروهای غیرمجاز جلوگیری میکردند، اما در کنار حضور نیروهای انسانی، استفاده از دوربینها و تجهیزات هوشمند نیز ضروری است تا از ورود غیرمجاز به خطوط ویژه جلوگیری شود.
بشیری در پایان گفت: هرچند بخش زیادی از شهروندان مقررات را رعایت میکنند، اما باید با متخلفان برخورد شود تا هم حرکت ناوگان حملونقل عمومی بدون اختلال ادامه پیدا کند و هم خودروهای امدادی بتوانند در زمان مناسب به محل حوادث برسند. این موارد در دستور کار شورای ترافیک قرار دارد و در جلسه آینده، گزارشهای تکمیلی درباره آخرین وضع این اقدامات ارائه خواهد شد.