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مدیرکل زیستگاهها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: استان ایلام تنها ۷ درصد از میانگین کشوری مناطق تحت حفاظت را دارد و با وجود ظرفیتهای طبیعی، با کمبود شدید نیروی محیطبان مواجه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «وحید خیرآبادی» مدیرکل زیستگاهها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست کشور به منظور بازدید از وضعیت توان اکولوژیک و حفاظتی مناطق چهارگانه به استان ایلام سفر کرد.
وی گفت: استان ایلام به دلیل عقبماندگی تاریخی در بحث ایجاد مناطق حفاظتشده محیط زیست، تنها ۷ درصد سهم نسبت به میانگین کشوری تحت نظارت سازمان محیط زیست دارد؛ این در حالی است که ۳۳۰ منطقه چهارگانه با مساحت ۲۰ میلیون هکتار در کشور داریم.
خیرآبادی افزود: وجود مناطق و استعدادهای طبیعی از جمله چشمه قیر و عار خفاش، آب گرم دهلران، منطقه حفاظتشده مانست و قلارنگ و سایت تکثیر و پرورش گوزن زرد ایرانی، فرصت مناسبی برای برنامهریزی است و برنامه دوسالهای برای توسعه زیرساختهای مورد نیاز مناطق حفاظتشده، به ویژه مناطق حفاظتشده کولگ داریم.
مدیرکل زیستگاهها از تخصیص اعتبارات لازم برای توسعه پایش تصویری و هوش مصنوعی خبر داد و گفت: به ازای هر هزار هکتار باید یک نیروی محیطبان وجود داشته باشد که این عدد در استان ایلام به ۶۵ محیطبان برای ۲ میلیون هکتار میرسد که با استانداردهای جهانی فاصله چندبرابری دارد.