به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان با وصول گزارش‌هایی از سوی کشاورزان محلی پیرامون مشاهده افراد غیرمجاز در باغات منطقه «فردوس»، بلافاصله تیم گشت‌زنی انتظامی جهت بررسی میدانی به محل اعزام شد.

با حضور سریع مأموران در باغ مذکور، عملیات دستگیری سارقان که در حال برداشت غیرقانونی محصول بودند، آغاز شد. با هوشیاری مأموران و همکاری نگهبانان، متهمان حین ارتکاب جرم غافلگیر و دستگیر شدند. در این عملیات، مقدار ۵۰۰ کیلوگرم پسته تر که توسط سارقان چیده و آماده سرقت شده بود، کشف و به مالک آن بازگردانده شد.