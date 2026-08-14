دستگیری سارقان پسته در حین سرقت
فرمانده انتظامی رفسنجان گفت: در پی گزارشهای مردمی مبنی بر سرقت محصول پسته در باغات منطقه فردوس، مأموران انتظامی شهرستان رفسنجان طی یک عملیات ضربتی موفق به دستگیری سارقان و کشف ۵۰۰ کیلوگرم پسته تر شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان
با وصول گزارشهایی از سوی کشاورزان محلی پیرامون مشاهده افراد غیرمجاز در باغات منطقه «فردوس»، بلافاصله تیم گشتزنی انتظامی جهت بررسی میدانی به محل اعزام شد.
با حضور سریع مأموران در باغ مذکور، عملیات دستگیری سارقان که در حال برداشت غیرقانونی محصول بودند، آغاز شد. با هوشیاری مأموران و همکاری نگهبانان، متهمان حین ارتکاب جرم غافلگیر و دستگیر شدند. در این عملیات، مقدار ۵۰۰ کیلوگرم پسته تر که توسط سارقان چیده و آماده سرقت شده بود، کشف و به مالک آن بازگردانده شد.