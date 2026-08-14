با پیگیری‌های انجام‌شده همه ی موانع و مشکلات پیش‌روی

طرح های تولید کاغذ از سنگ الیگودرز و تولید آهک هیدراته پلدختر

برطرف شده و زمینه برای تکمیل مراحل نهایی و ورود این طرح ها به مدار تولید فراهم شده است.

