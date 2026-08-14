معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان گفت: با رفع موانع طرح های کاغذ از سنگ الیگودرز و آهک هیدراته پلدختر ،این طرح ها شهریور امسال وارد مدار تولید میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ امید امیدی شاه آباد گفت: با پیگیریهای انجامشده همه ی موانع و مشکلات پیشروی طرح های تولید کاغذ از سنگ الیگودرز و تولید آهک هیدراته پلدختر برطرف شده و زمینه برای تکمیل مراحل نهایی و ورود این طرح ها به مدار تولید فراهم شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان افزود: با توجه به رفع مشکلات موجود، طرح کاغذ از سنگ الیگودرز و طرح آهک هیدراته پلدختر ،ماه آینده در استان به بهرهبرداری می رسند.
وی بیان کرد:بهره برداری این طرح ها گامی مهم در استفاده از ظرفیتهای معدنی استان، تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی و ایجاد ظرفیتهای جدید تولیدی در لرستان خواهد بود.