مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: طی امروز و فردا وقوع دما‌های ۴۸ و ۴۹ درجه و سپس از روز یکشنبه تا روز سه شنبه وقوع دما‌های ۴۹ و ۵۰ درجه و حتی بالاتر در اغلب نقاط استان مورد انتظار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، محمد سبزه زاری اظهار داشت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی طی امروز و فردا وقوع دما‌های ۴۸ و ۴۹ درجه و سپس از روز یکشنبه تا روز سه شنبه وقوع دما‌های ۴۹ و ۵۰ درجه و حتی بالاتر در اغلب نقاط استان بجز مناطق مرتفع شرقی و شمالی مورد انتظار است.

وی افزود: همچنین تداوم جریانات گرم و مرطوب جنوبی تا اواسط روز یکشنبه (به ویژه طی صبحگاه و شامگاه)، موجب افزایش رطوبت و شرجی و مه رقیق در سواحل و مناطق جنوبی و مرکزی و غربی و شمالی خواهد شد.

سبزه زاری می‌گوید: در این ایام افزایش ابر در برخی از نقاط استان و احتمال رگبار و رعد وبرق نقطه‌ای (به ویژه در نیمه شمالی و شرقی استان) وجود خواهد داشت.

مدیر کل هواشناسی ادامه داد: از بعدازظهر روز یکشنبه، سرعت وزش باد‌ها در مناطق جنوبی، غربی، مرکزی و شمالِ غربی بصورت متوسط تا نسبتاً شدید پیش بینی می‌شود.

به گفته سبزه زاری؛ در شبانه روز گذشته اهواز با دمای ۵۱.۱ و ایذه با دمای ۲۳.۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز به بیشینه دمای ۵۱.۱ و کمینه دمای ۲۹.۸ درجه سانتیگراد رسیده است.