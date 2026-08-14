به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، حجت‌الاسلام سید محمد سعید آزاد موسوی افزود: در این همایش، ابعاد مختلف اندیشه‌های تمدن‌ساز امام شهید توسط اندیشمندان، پژوهشگران و صاحب‌نظران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مدیر مرکز اسلامی آذربایجان غربی ادامه داد: این همایش همزمان با هفته وحدت و با حضور میهمانان ملی و بین‌المللی در شهر ارومیه برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام آزاد موسوی با اشاره به برنامه‌های جانبی همایش گفت: در این رویداد، مجموعه‌ای از وبینار‌های تخصصی مجازی با ارائه نظر بیش از ۴۰ شخصیت برجسته و فعال در حیطه اندیشه ورزی برگزار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در روز برگزاری این همایش، میهمانان و صاحب‌نظران در قالب پنج کمیسیون تخصصی (معرفتی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و خانواده) به بررسی ابعاد مختلف موضوع همایش و ارائه دیدگاه‌ها و راهکار‌های علمی خواهند پرداخت.

مدیر مرکز اسلامی آذربایجان غربی ابراز امیدواری کرد که برگزاری این همایش، گامی مؤثر در تبیین اندیشه‌های تمدن‌ساز امام شهید، تقویت گفتمان وحدت اسلامی، توسعه تعاملات علمی میان مراکز پژوهشی و نخبگان استان آذربایجان غربی و ارائه راهکار‌های عملی برای تحقق تمدن نوین اسلامی باشد.