رئیس پلیس آگاهی استان کرمان، اظهار داشت: پس از وقوع قتل مردی ۳۰ ساله در محدوده زنگی‌آباد، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سرهنگ "میرحبیبی" افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد مقتول به دلیل اختلافات مالی به درب منزل قاتل مراجعه و پس از وقوع مشاجره، قاتل به همراه همدست خود با استفاده از سلاح سرد وی را به قتل رسانده‌اند.

وی ادامه داد: کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، سرنخ‌های پرونده را به‌صورت تخصصی دنبال و در نهایت سلاح مورد استفاده در ارتکاب قتل را کشف و با انجام بررسی‌های تخصصی و آزمایش آثار موجود بر روی سلاح، وقوع جنایت و ارتباط سلاح با قتل را به‌طور صریح تأیید کرد.

رئیس پلیس آگاهی استان خاطرنشان کرد: قاتل در مواجهه با مستندات پلیس، چاره‌ای جز بیان حقیقت نداشت و به ارتکاب قتل اعتراف که به مرجع قضایی معرفی شد.