به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نمایش رادیویی «درد سیاوش» به نویسندگی و کارگردانی جواد پیشگر، روایتی از خاطرات گذشته و آشکار شدن راز یک مرگ را روایت می‌کند.

این نمایش رادیویی داستان خسرو را روایت می‌کند که در شبی سرنوشت‌ساز با حقیقتی درباره مرگ پدرش مواجه می‌شود.

خسرو سال‌ها تنها خاطره‌ای مبهم از پدرش در ذهن داشته است، اما رازی از گذشته دوباره آشکار می‌شود و او را در مسیری پر از خشم و انتقام قرار می‌دهد. گذشته‌ای که سال‌ها پنهان مانده، این بار با حقیقتی تازه به زندگی خسرو بازمی‌گردد.

محمدرضا قبادی‌فر افکتور و مجید آیینه صدابردار این نمایش رادیویی به تهیه‌کنندگی فرشاد آذرنیا هستند.

مجید حمزه، بیوک میرزایی، رامین پورایمان، علی زرینی، حمید یزدانی‌ابیانه، شمسی صادقی، امیرعباس توفیقی، نازنین مهیمنی، فریبا طاهری، مجتبی طباطبایی، شهریار حمزیان، ماندانا اصلانی، نوشین حسن‌زاده، محمد شریفی‌مقدم، ناهید فیضی‌زاده و جواد پیشگر، نیز در این نمایش ایفای نقش می‌کنند.

«درد سیاوش» از ۲۴ مردادساعت ۲۳:۳۰ پخش و روز بعد ساعت‌های ۰۶:۳۰ و ۱۵:۳۰، بازپخش می شود.

نمایش رادیویی «افیون» به نویسندگی علی مست‌علی و کارگردانی مهدی طهماسبی، از ۲۴ مرداد ساعت ۳۰ دقیقه بامداد پخش و همان روز در ساعت‌های ۰۷:۳۰، ۱۶:۳۰ و ۲۱:۰۰، تکرار می شود.

«افیون» داستان قتلی است که قرار بوده برای همیشه خاموش بماند، اما سرنخی که سرهنگ مقدم پیدا می‌کند، پرده از راز بزرگی برمی‌دارد؛ رازی که کشف آن می‌تواند به قیمت جان او تمام شود.

در این نمایش، هرچه سرهنگ مقدم به حقیقت نزدیک‌تر می‌شود، خطر نیز بیشتر او را تهدید می‌کند، چرا که قاتل برای پنهان نگه داشتن راز خود، حاضر است هر کسی را که به حقیقت نزدیک می‌شود از میان بردارد.

این نمایش رادیویی به سردبیری ایوب آقاخانی، نویسندگی علی مست‌علی، کارگردانی مهدی طهماسبی و تهیه‌کنندگی اشرف‌السادات اشرف‌نژاد تولید شده است.

محمدرضا قبادی‌فر به عنوان افکتور و محمدرضا محتشمی به عنوان صدابردار در تولید این اثر حضور دارند.

میرطاهر مظلومی، احمد لشینی، راضیه مومیوند، ایوب آقاخانی، امیرعباس توفیقی، شیرین سپهراد، محمد مجدزاده، کرامت رودساز، محمدسعید سلطانی، فرشید صمدی‌پور، بیوک میرزایی، مهدی نمینی‌مقدم، صفا آقاجانی، شیما جانقربان، ماکان رضایی‌پور و ماندانا محسنی، هنرمندان این نمایش رادیویی هستند.

رادیو نمایش با پخش نمایش «پس از تاریکی» مخاطبان را به سال ۱۳۵۲ می‌برد، جایی که مردی پس از دستیابی به مدارکی درباره آلودگی کارخانه، پیش از افشای حقیقت ناپدید می‌شود.

سال ۱۳۵۲، شهری کوچک که روزگاری سرسبز و حاصلخیز بود، زیر سایه دود کارخانه قرار گرفته است. در چنین شرایطی، مردی که به اسنادی درباره آلودگی کارخانه دست پیدا کرده، تصمیم می‌گیرد سکوت نکند، اما پس از آنکه از وجود مدارک به همسرش خبر می‌دهد، ناپدید می‌شود.

نمایش رادیویی «پس از تاریکی» ماجرای جست‌و‌جو برای یافتن سرنخ‌های این ناپدیدشدن را دنبال می‌کند و به این پرسش می‌پردازد که چه کسی و با چه انگیزه‌ای تلاش دارد مانع آشکارشدن حقیقت شود.

مجید حمزه کارگردانی، فرانک کلانتری نویسندگی و اشرف‌السادات اشرف‌نژاد تهیه‌کنندگی این نمایش را بر عهده دارند.

محمدرضا قبادی‌فر به عنوان افکتور و حیدر صفدری به عنوان صدابردار در این اثر همکاری می‌کنند.

مهدی نمینی‌مقدم، باقر کریم‌پور، بیتا خارستانی، جواد پیشگر، فریبا طاهری، رامین پورایمان، سعیده فرضی، هنگامه محمودی، سیما خوش‌چشم، معصومه عزیزمحمدی، ناهید مسلمی، امیر زنده‌دلان، مرضیه صدرایی، مینو جبارزاده، سینا نیکوکار و مهدی گیاهی، از هنرمندان «پس از تاریکی» هستند.

نمایش رادیویی «پس از تاریکی» از ۲۴ مرداد ساعت ۰۲:۰۰ بامداد پخش و همان روز ساعت‌های ۱۲:۳۰ و ۱۸:۳۰، بازپخش می شود.