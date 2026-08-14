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ویژهبرنامه نجومی «نامهای از آسمان» با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان با شگفتیهای آسمان شب، در مجتمع شهید فرخی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ارومیه برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان بارش شهابهای برساوشی، ویژهبرنامه «نامهای از آسمان» با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان با شگفتیهای آسمان شب، از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۴ امشب در مجتمع شهید فرخی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ارومیه برگزار می شود.
کودکان و نوجوانان و خانوادهها در این برنامه با صورتهای فلکی، شهابباران، جهتیابی با استفاده از ستارگان و اجرام آسمانی آشنا خواهند شد.
برگزاری کارگاهها و فعالیتهای علمی، بازیهای نجومی، معرفی نرمافزارهای نجومی و کارگاه مدیریت مصرف برق و بازدید ازبخش نجوم موزه کودک از بخشهای جانبی این برنامه است.
مجتمع شهید فرخی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ارومیه در بلوار والفجر ۲، داخل پارک ملت واقع شده است.